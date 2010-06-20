Terörist grubunu köylü ya da çoban sandılar

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'Terörsitler ilk anda çoban ya da köylü sanıldı'

'23 kişilik terörsit grup saldırdı'

Erdoğan ve Başbuğ askerlerle öğle yemeği yedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün (18 Haziran 2010) teröristlerin baskınına uğrayan Tekeli Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.Başbakan Erdoğan, Van'da şehit askerler için düzenlenen törenin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ile helikopterle Şemdinli Tekeli Bölgesindeki Tabur Komutanlığı'na geldi.Burada Tümgeneral Gürbüz Kaya tarafından saldırı ile ilgili bölge haritası üzerinde brifing verildi.Saldırı gecesi 23:30 sularında ilk görüntülerin alındığını, bu saatten itibaren görüntü alınan bölgelere topçu atışı ve diğer ağır silahlarla ateş edildiğini belirten Tümgeneral Kaya, ilk alınan görüntülerde ateşe karşılık verilmediği için bu görüntülerin çoban, köylü ya da kaçakçı olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da bazı basın organlarında baskını gerçekleştiren terörist sayısının 250 civarında olduğu bilgisine yer verildiğini anımsatarak, bunun gerçeği yansıtmadığını, ''Bu rakamın doğru olmadığını'' söyledi.Orgeneral Başbuğ, 57 kişilik bir saldırı grubunun bölgeye geldiğini, 23 kişilik terörist grubun da saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.Brifingin ardından Başbakan Erdoğan, tugay içindeki gazinoya geçerek, çatışmada hafif yaralar alan gazilerle bir araya geldi. Gazilerle yakından ilgilenen Başbakan Erdoğan'a, ayran ikram edildi.Başbakan Erdoğan daha sonra teröristlerle ilk sıcak temasın yaşandığı, sızmaların gerçekleştiği Gediktepe Bölgesini helikopterle inceledi, mevzileri ziyaret etti.Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve diğer ilgililerle helikopterle sınırda yer alan umurlu 9. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı karakoluna indi.Mehmetçiğe sürpriz ziyaret yapan Erdoğan ve beraberindekiler burada, tavuk yahni, çorba, pilav, salata ve karpuzdan oluşan karavanadan yedi.Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Başbuğ'un yemek yediği masada, emekli korucu lideri Mehmet Tahir Tekin de bulundu.Erdoğan ve beraberindekiler komutanlık binasının avlusunda bir süre askerlerle sohbet ettiler.