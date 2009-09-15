T24 LogoT24 Logo
Dünya

Terörist diye develeri vurdular

Afrika Birliği askerleri Somali’nin başkentinde terörist sandıkları develeri kurşun yağmuruna tuttu.

15 Eylül 2009 03:00

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 11 deve isyancı askerler sanılarak Afrika Birliği kuvvetlerince vurarak öldürüldü.

Al Şabab’a üye ayrılıkçı milislerin sivil araçlarla kendilerine saldırdığını söyleyen Mogadişu polisi Cumartesi gecesi develerin ardında başkentin havalimanına asilerin sızdığını sandıklarını ifade etti.

Milislerle savaştıklarını sanan polisler, Pazar sabahı yerde yatan 11 adet deveyi görünce şaşkına döndü. Develerin her birine en az on adet mermi isabet ettiğini söyleyen polisler geniş bir alanın da kan gölüne döndüğünü tespit etti.

Afrika Birliği sözcüsü Barigye Ba-hoku, 'Ateş açanlar bizim yeni askerlerimizdi ve develerin hareketlerini algılayamadılar. Saldırıya uğradıklarını sanarak ateş açmışlar' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24