Terörist diye develeri vurdular

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 11 deve isyancı askerler sanılarak Afrika Birliği kuvvetlerince vurarak öldürüldü.



Al Şabab’a üye ayrılıkçı milislerin sivil araçlarla kendilerine saldırdığını söyleyen Mogadişu polisi Cumartesi gecesi develerin ardında başkentin havalimanına asilerin sızdığını sandıklarını ifade etti.



Milislerle savaştıklarını sanan polisler, Pazar sabahı yerde yatan 11 adet deveyi görünce şaşkına döndü. Develerin her birine en az on adet mermi isabet ettiğini söyleyen polisler geniş bir alanın da kan gölüne döndüğünü tespit etti.



Afrika Birliği sözcüsü Barigye Ba-hoku, 'Ateş açanlar bizim yeni askerlerimizdi ve develerin hareketlerini algılayamadılar. Saldırıya uğradıklarını sanarak ateş açmışlar' dedi.

