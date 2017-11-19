T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terörist cenazesine ve taziyesine katılan HDP'li 6 vekil hakkında soruşturma

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı listede aranırken, Şırnak'ta ölü ele geçirilen 'Delal Amed' kod adlı terör örgütü PKK üyesi Hülya Eroğlu'nun dün geceki cenazesine ve bugünkü taziyesine katılan HDP'li milletvekilleri Felekna

19 Kasım 2017 19:34

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı listede aranırken, Şırnak\'ta ölü ele geçirilen \'Delal Amed\' kod adlı terör örgütü PKK üyesi Hülya Eroğlu\'nun dün geceki cenazesine ve bugünkü taziyesine katılan HDP\'li milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaların, tespitler doğrultusunda genişletilerek, devam edeceği belirtildi. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve PKK silahlı terör örgütünün kırmızı listede aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu\'nun 18 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. 19 Kasım 2017 tarihinde de İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli Köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Leyla Birlik ve diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHADİYARBAKIR Cumhuriyet BaşsavcılığıAmedPKKHülya EroğluHDPFeleknas Uca Sibel Yiğitalp BerdanNadir Yıldırım Ahmet YıldırımLeyla BirlikSoruşturmalarınCumhuriyet BaşsavcılığıBestlerDerelerDelal Amed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24