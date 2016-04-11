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Dünya
Deutsche Welle

'Teröre Lanet' yürüyüşü olaylı geçti

Almanya'nın büyük kentlerinde pazar günü düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşünde Türk ile Kürt grupların karşı karşıya gelmesi gerginliğe neden oldu. Köln'de 24 kişi gözaltına alındı.

11 Nisan 2016 12:20


Almanya'da Avrupa Yeni Türk Komitesi (AYTK) adlı bir kuruluşun çeşitli kentlerde pazar günü ‘Teröre Lanet‘ adı altında düzenlediği yürüyüşü olaylı geçti. Polis birçok kentte yürüyüşü düzenleyen gruplarla, onları protesto eden grupları birbirinden ayırmak için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ancak buna rağmen Stuttgart, Köln ve Frankfurt gibi kentlerde küçük çaplı olayların meydana geldiği bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, Stuttgart'ta yürüyüşü protesto etmek için toplanan Kürt ve solcu grupların taş ve patlayıcı maddefırlatması sonucu 12 polis memuru ve 5 gösterici yaralandı.

Köln'de her iki grubun da birbirine şişe ve yanıcı madde fırlattığı, olaylar nedeniyle 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, Hamburg ve Frankfurt'ta da küçük çaplı olayların meydana geldiğini duyurdu.

Katılım düşük

Ancak gösterilere katılımın düşük olduğu kaydedildi. AYTK, Köln'deki yürüyüşe 5 bin kişinin katılmasının beklendiğini duyurmuştu. Yürüyüşe katılanların sayısı birkaç yüzle sınırlı kaldı.

AYTK adlı grubun planladığı gösterilere, yedi göçmen örgütü ortak bildiriyle tepki göstermişti. Bildiriye Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Almanya Kürt Toplumu, Almanya Ermeniler Merkez Konseyi, Almanya Arami Dernekleri Federasyonu, Almanya Süryani Federasyonu, Almanya Ezidiler Merkez Konseyi ve Antisemitizme karşı Alman Sivil Toplum Örgütleri Koordinasyon Konseyi katıldı.

Ortak bildiride, AYTK'nin arkasında ‘Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi ile yurtdışı kuruluşu UETD (Avrupa Türk Demokratlar Birliği) ve Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB)' bulunduğu iddia edildi. Ancak DİTİB, organizasyonla bağlantısı bulunmadığını bildirirken, UETD de Avrupa Yeni Türk Komitesi adlı oluşumla herhangi organik bir bağları bulunmadığını ve gösteride yer almayacaklarını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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