-Teröre lanet yürüyüşleri ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Hakkari'de düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle yurtiçindeki ve yurtdışındaki vatandaşlar ''Teröre lanet'' yürüyüşleri yaptı. Almanya'nın Köln kentinde bir protesto mitingi düzenlendi. Almanya Türk Dernekleri Birliği (ATDB) tarafından organize edilen miting tarihi Dom katedralinin önündeki Roncalli meydanında gerçekleştirildi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı mitingte 'Kahrolsun PKK', 'Türkiye Apo'ya mezar olacak', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. ATDB Başkanı İsa İlyasoğlu burada yaptığı konuşmada Hakkari'de terör örgütünün düzenlediği hain saldırıyı şiddetle lanetlediklerini belirtti. Terör örgütünün amacına ulaşamayacağını vurgulayan ATDB Başkanı İlyasoğlu, PKK'nın kanlı eylemler yaparak Barış ve Demokrasi Partisi'ni de (BDP) kullanarak yeni yapılmak istenen anayasa konusunda daha fazla taviz koparmaya çalıştığını savundu. İlyasoğlu Türk milletinin Kürt kökenli vatandaşlarla asla problemi olmadığını ifade ederek, ''Bu vatandaşlarımızın her türlü hakları anayasal olarak güvence altındadır. Kürt kökenli vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum; Bizler kardeşiz. Bizler et ile tırnak olmanın çok ötesine geçmiş, bizim moleküllerimiz artık iç içe geçmiş geçmiştir. PKK başka sizler başkasınız. Gelin daha çok birlik olalım, diri olalım, güçlü olalım. Teröre karşı hep beraber karşı olalım'' dedi. -İstanbul ve Adana'da protesto- Hakkari'deki hain saldırı, Beyoğlu'nda toplanan bir grup tarafından protesto edildi. İnönü Stadyumu önünde toplanan Beşiktaş Çarşı taraftarı bir grup, ellerindeki Türk ve Beşiktaş bayrakları ile Taksim Meydanı'na kadar yürüdü. Burada sosyal medya üzerinden örgütlenen diğer grupla birleşen taraftarlar, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Bu işin sonu yok ya istiklal ya ölüm'' şeklinde sloganlar attı. Grup adına basın bildirisini okuyan avukat Mehmet Derviş Yıldız, son yaşanan terör saldırılarından dolayı artık yutkunamadıklarını ve göğüslerindeki ay yıldız armanın kırmızısının sızladığını belirterek, ''Bizler öfkesini, kinini bilenleriz. Bizler bugün çözüm değil, hakkını isteyenleriz. Bizler bugün teselli değil, bedel isteyenleriz'' dedi. Yıldız, millet olarak hala çok dayanıklı ve öfkeli olduklarını ifade ederek, ''Bizler şehitler verilmedikçe, düşmanın imha olmayacağını da biliyoruz. Ancak bizler şehitlerin haince pusularda değil, düşmanla çarpışırken şehadete ulaşmasından yanayız'' diye konuştu. Grup, basın bildirisinin okunmasının ardından sloganlar atarak ve şehitlerin isimlerini okuyarak Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan gruba esnaf da alkışlarla destek verdi. Adana'da bir grup, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı ''Teröre Lanet, Şehitlere Saygı'' yürüyüşü ile protesto etti. İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine Atatürk Parkı'nda bir araya gelen grup, burada İstiklal Marşı okuduktan sonra Uğur Mumcu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Uğur Mumcu Meydanı'nda başka gruplarla birleşen topluluk, ellerinde Türk Bayrakları ile terör örgütü aleyhinde sloganlar attı. Turgut Özal Bulvarı'na kadar yürüyen grup, daha sonra burda olaysız dağıldı.