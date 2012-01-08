Teröre karşı uzay karargahı

T24 - TSK, sınır güvenliğini hava istasyonu araçlarıyla sağlamaya yönelik projeyi başlatıyor. Yerden 20 kilometre yüksekte konumlandırılacak istasyonlar sayesinde tüm sınırlar 24 saat izlenecek.





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadeleyi uzaya taşıyacak. Başta sınır güvenliği olmak üzere terörle mücadelede yakın uzay dönemini başlatılıyor. Yerden 20 km yükseklikte kurulacak hava platformu araçlarıyla, çok net görüntü alınarak Türkiye'nin tüm sınırları 24 saat izlenecek.



Sabah gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığı çalışma başlatıyor. Uçak ve insansız hava araçlarının çıkamayacağı ancak uzay araçları için oldukça kısa mesafe sayılan ve 20-100 kilometre aralığı olarak tanımlanan 'yakın uzay'a ilişkin projenin 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. 65 bin feet irtifada (Yaklaşık 20 kilometre) bulunacak yakın uzay hava aracı ile tüm Türkiye "7 gün, 24 saat" esasına göre izlenebilecek. Bu hava aracı, 250 deniz mili alan içerisindeki yer istasyonları ile kesintisiz iletişim kurabilecek.



Yakın uzay hava araçlarının alçak irtifa gözetleme uydu sistemlerinden 10-20 kat daha fazla yere yakın olduğu düşünüldüğünde görüntü çözünürlüğünün de bu oranda daha fazla olacağı belirtiliyor. ABD'nin de Meksika sınırında kullanmak için başlattığı yakın uzay hava platformu araçlarının öncelikle sınır güvenliğinde kullanılması planlanıyor. Terörle mücadelenin yürütüldüğü bölgeler merkezde kalacak şekilde yerleştirilecek araçlar sayesinde sınırdaki hareketlilik anlık olarak izlenecek. Yakın uzay araçları sayesinde yalnızca terörle değil, yasa dışı göç, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık da daha kolay mücadele edilecek. TSK, şu anda gözetleme sistemini İnsansız Hava Araçlarıyla yapıyor. Alçak ve Orta İrtifa Savunma Sistemleriyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Ancak yakın uzay hava platformları, havada kalış süreleri ve kapsadıkları alan bakımından bu sistemlere üstünlük sağlayacak. Çok daha düşük bir maliyetle çalışacak sistemlerin sınır ve sahil güvenliği için sürekli ve etkin çözüm sağlayacağı ifade ediliyor.

İlk astronot 2020'de



Milli Savunma Bakanlığı'nın geçen yıl hazırladığı Strateji Belgesi'nde de 48 Savunma Araştırma Geliştirme Teknoloji Programı ARGE Projesinin geliştirileceği, TÜBİTAK ve Üniversite destekli Savunma ve Uzay Projelerine ağırlık verileceği açıklandı. Bu amaçla, 10 yıllık bir yol haritası çizildi. Bu süre içinde roket geliştirme, güneş sistemi ve gezegen araştırmaları, uzay üssü çalışmaları, personel eğitimi, kuyruklu yıldız taramaları ve uzay mekiği fırlatımı gerçekleştirilecek. 2020 yılında ilk Türk astronotun aya inmesi hedefleniyor. TÜBİTAK destekli yürüyecek projede, ilk aşamada tahmini maliyet çıkarıldı.



2020 yılına kadar bağımsız bir Türk Uzay Gücü'ne ulaşmak için 150 milyon dolar bütçe ayrıldı. Projeyle TSK'nın harekat sahasının uzaya kaydırması, uzaydan keşif, komuta-kontrol, meteoroloji ve seyrüsefer alanlarından yararlanması hedefleniyor. Astronot yetiştirme programıyla başlayacak proje kapsamında TSK'nin uzay projelerini yürütecek, gelecekte envantere girecek uydu sistemlerinin komuta-kontrolünü yapacak nitelikte personel yetiştirilecek. Eğitim faaliyetlerinin zaman alması ve devamlılık gerektirmesi nedeniyle, geleceğin subaylarına harp okullarından başlamak üzere uzay teknolojileri hakkında eğitim imkanı sağlanacak, yurtdışı eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılacak.





