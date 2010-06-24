'Teröre karşı sınır kaydırılabilir'

T24-

Hayati Yazıcı, terör olaylarına karşı alınacak önlemlerden birinin ‘sınırın kaydırılması’ olduğunu söyledi. Hakkâri’yi ziyaret eden Yazıcı, dün bir grup gazeteciye şu değerlendirmeyi yaptı:



Profesyonel ordu konusu yıllardan beri konuşulur. Ama ordu içinde sıcak bakmayanlar var. Sınır güvenliği ve sınırın yerinin bazı bölgelerde kaydırılması konuşulabilecek, tartışılabilecek bir şey. Sınır ötesi harekât tezkeresinin süresi ekimde doluyor. O hiç sorun değil, derhal uzatılır.



Açılım ile terörle mücadeleyi örtüştürmemek gerekir. Açılımın amacı, Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorunlarının terör örgütü tarafından istismar edilmesini önlemektir. BDP’nin ve onun uzantılarının rahatsızlığı da bu nedenle. Açılım sürecinde daha da azgınlaştılar.



Gittik, Hakkâri’de 2 bin rakımlı tepede, olay yerini inceledik. Telsiz konuşmalarında Türkçe ve Kürtçe konuşan, İranlı ve Suriyeli olduğu belli kişiler tespit edilmiş. Bunlar içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar var. Birileri, komşu ülkelerindeki terör gruplarını bir araya getiriyor.



Bunlar şüphe uyandırıyor. Eylem yapanların sayısı 100 civarında, çatışmaya katılanlar ise 50-60 kişi. Oradaki en büyük soru, teröristlerin toplanması 10-15 gün sürdüğü halde, gelişleriyle ilgili niye istihbarat yapılamadı. Niye paylaşılmadı? Bunlar sorgulanıyor. En azından bu olayda bir istihbarat paylaşma zafiyeti var.