-TERÖRE KARŞI ''GÖNÜL ELÇİSİ'' ÖNERİSİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK) Genel Başkanı Lütfi Şenocak, terör sorunun çözümü için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan din görevlisi, öğretmen ve sağlıkçılardan ''gönül elçisi'' olarak yararlanılması önerisinde bulundu. Şenocak, sivil toplum örgütlerinin son dönemde artan terör olaylarından rahatsız olduklarını ve terör belasından kurtulmak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi. Hükümetten terörü bitirmek için inançlı ve kararlı bir şekilde ödün vermeden tedbirler almasını isteyen Şenocak, sivil toplum örgütleri olarak, Türkiye'nin her yerinde etnik ve her türlü ayrımcılığı sona erdirmek ve kardeşliği tesis etmek için gönüllü birliktelik seferberliği başlatacaklarını söyledi. Öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri olarak terör sorununun çözümü için tüm Türkiye'yi dolaşacaklarını ifade eden Şenocak, şöyle konuştu: ''Bir sivil toplum örgütü olarak bu durumda meydan meydan dolaşarak, terörün, kan ve gözyaşının dinmesi için doğru politikaların neler olduğunun halka anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle halkımızın huzuruna çıkarak olan bitenleri tüm açıklığıyla anlatmamız gerekmektedir. Bunu yapabilmek için, tüm sivil toplum kuruluşları, açık alan veya kapalı salon toplantıları düzenleyerek halkımız bu konuda aydınlatılmalıdır. Bu tarihi bir görev ve sorumluluktur.'' Hükümete çağrıda bulunan ve ''Gönüllü Birliktelik Seferberliği'' başlatılması gerektiğini belirten Şenocak, şunları kaydetti: ''Bölgede görev yapan din görevlisi, öğretmen ve sağlıkçılar, çalışma şartları ve özlük haklarında iyileştirme yapılarak bölgede gönül elçi hale getirilebilir. Terör sorununun çözümü için özellikle din görevlilerine özel bir proje uygulanmalı. O bölgede görev yapan Kürtçe ve Arapçayı iyi bilen din görevlilerimiz gönüllü olarak bir yıllık eğitime alınmalı ve onları bölgede gezici vaiz olarak görevlendirip devlet millet kaynaşmasını sağlamalıyız.''