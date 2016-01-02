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“Teröre destek veren belediye başkanları yerine kayyum atanması önerilecek”

Mehmet Özhaseki: Belediye başkanlarının yetkisi ellerinden alınmalı

02 Ocak 2016 14:04

AKP Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teröre destek verdiğini ileri sürdüğü HDP ve DBP’li belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine merkezden kayyum atanmasını önereceklerini söyledi.

Star’da yayımlanan Nevin Bilgin imzalı haber şöyle:

AK Parti Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Yasası’nda değişiklik öngören kanuna, Doğu’da teröre destek veren, iş makinalarını hendek kazıp barikat kuran teröristlerin hizmetine sunan HDP-DBP’li belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine merkezden kayyum atanmasını önereceklerini söyledi. Özhaseki, “HDP’lilere bakıyorum pes diyorum. Devleti bölmeyi çalışıyorlar. Yetkiyi kötüye kullanan belediyeler var. Onun için kısıtlayıcı, sınırlandırıcı güvenlik öne çıkaran yasa çıkarıp yetkileri alalım dersek tüm vilayetlere zulüm etmiş oluruz. İş makinalarını valilik emrine verirseniz Bayındırlık İl Müdürlüğü’ne dönerler. Yerinden yönetime yetkilerin gitmesi lazım. Ancak bunu kötüye kullanan belediye başkanlarının yetkileri elinden alınmalı, onların yerine belediye meclisinden değil, kamudan birisinin atanmasını öneriyoruz. Görevden aldığınızda meclis yerine seçiyor. Çoğunlukta kim varsa onu seçiliyor. Bunlar istisnadır. Bin 300 belediyenin olduğu yerde bir elin parmakları kadardır. Kamu görevlisinin kayyum gibi atanması daha doğrudur” diye konuştu. 

 

HDP itiraz eder

Bunların henüz tartışılan öneriler olduğunu anlatan Özhaseki, “Netleşmiş bir şey yok. HDP dışında kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Ben teröre destek verenlerden, devletin temeline dinamit koyanlardan bahsediyorum. Kimse buna izin vermez” dedi. Özhaseki, şu anda belediye başkanının düşürülebilmesinin mümkün olmadığını, sadece bütçenin kabul edilemediğini de hatırlattı.

Yasayla yapılacak diğer bir düzenlenenin hak ve yetkilerin yeniden düzenlemesi olacağını belirten Özhaseki, iş makinalarını devletin aleyhine kullananlara kimsenin izin vermeyeceğinin altını çizdi. Mehmet Özhaseki, “Verilen iş makinaları ile hendekler kazıldı. Bunun tedbirlerinin alınması lazım. CHP ve MHP’li arkadaşlarımızla da konuşacağım. Amacımız belediyelerin daha iyi hizmet vermesini sağlamak. Meclis kapanmadan düzenlemeyi yasalaştırmayı planlıyoruz. Bütün çabam bunun üzerine” dedi. Özhaseki, ‘HDP’li belediyelerin suyunuzu keseriz, otobüsü de çalıştırmayız’ dediklerini belirterek, “Hendekleri kendi iş makinalarıyla kazıyorlar. Bunun tedbirini almayacak mıyız. Hizmeti, demokrasiyi yok ediyorlar. Her sistem kendi içinde tedbirini alır” diye konuştu.

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