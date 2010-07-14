-TERÖRDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI VAN (A.A) - 14.07.2010 - Van Vali Yardımcısı Ömer Özcan, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun kapsamında, Van'da şimdiye kadar 256 milyon 930 bin 384 liralık ödeme yapıldığını belirtti. Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Özcan, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'dan yararlanmak isteyenler için bu yıl 20 milyon 119 bin 964 TL ödenek ayrıldığını belirterek, ödemenin hesaplara aktarımına başlandığını ve bu işlemin ay sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Özcan, herhangi bir hata ya da eksik ödeme olması durumunda vatandaşların kendilerine müracaatta bulunabileceğini belirterek, verilen ret kararlarına rağmen az sayıda kişinin kararın iptali için mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Bugüne kadar 33 bin 795 kişinin kendilerine müracaat ettiğini ve bunlardan 30 bin 90'ının karara bağlandığını da anlatan Özcan, ''Kanun kapsamında Van'da şimdiye kadar 256 milyon 930 bin 384 liralık ödeme yapıldı. Son ayrılan 20 milyon lira, bin 104 kişiye ödenecek. Bunun da ödenmesinin ardından vatandaşların 61 milyon lira gibi bir alacağı kalıyor. Bunun da önümüzdeki yıllarda ödenmesi planlanıyor'' diye konuştu.