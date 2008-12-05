Terörden yargılanan sanık şehit olmuş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK lehine düzenlenen yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle yargılanan sanığın Türkiye-İran sınırında vatani görevini yaparken mayına basarak şehit olduğu bildirildi.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Nusaybin'de terör örgütü PKK lehine gerçekleştirilen yürüyüşe katılarak slogan attığı gerekçesiyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açılan ancak askerde olduğu belirlenen sanık Mesut Sanir'in ifadesinin alınması için bir süre önce birliğine yazı yazdı.



Tokat 6. Piyade Er Eğitim Tugayı 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığından mahkemeye gönderilen cevap yazısında, sanık Sanir'in görevlendirme emriyle bulunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinde 29 Nisan 2008 tarihinde devriye görevi yaparken teröristlerce döşenen mayına basarak şehit olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, bunun üzerine, sanık Sanir'in yargılandığı davanın düşürülmesini kararlaştırdı.



Sanık Sanir hakkında, 2005 yılında terör örgütü elebaşını desteklemek amacıyla Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılan yürüyüşe katılmak üzere Şırnak'tan yola çıkan grupta yer aldığı ve Nusaybin'de jandarmanın yol kontrolü yapması nedeniyle kara yolunu trafiğe kapatarak terör örgütü lehine slogan attığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Şehit piyade er Mesut Sanir'in cenazesi, 30 Nisan 2008 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verilmişti.