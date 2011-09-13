Terörden şüphelendiler seks çıktı

T24 - 11 Eylül saldırılarının 10'uncu yıldönümünde uçakta şüpheli tavırlar sergileyen çift güvenliği alarma geçirdi.



Denver şehrinden Detroit’e havalanan bir uçakta, iki yolcunun tuvaleti çok uzun süre meşgul etmesi, kabin ekibinin dikkatini çekti.



Yetkililere sinyal verilmesinin ardından sefer, F-16 jetlerinin eskortu eşliğinde tamamlandı. İnişte özel SWAT birlikleri ve bomba imha ekipleri çoktan yerini almıştı.



Milliyet'in haberine göre; iki erkek ve bir kadın yolcu, FBI ve havaalanı güvenliğince sorgulandı.



Şüphelilerden ikisinin tuvalette kaçamak yapmaya çalışan bir çift ve diğer adamın da arkadaşları olduğunun anlaşılmasıyla serbest bırakıldı.







