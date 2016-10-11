Terör zanlısının Türkiye bağlantısı ortaya çıktı

Die Welt gazetesi konuyla ilgili haberinde 22 yaşındaki terör şüphelisinin ilkbaharda Almanya'dan Türkiye'ye gittiğini yazdı. Habere göre IŞİD ile ilişkileri olduğu tahmin edilen El Bekir, ağustos ayı sonunda Almanya'ya geri döndü.

Haberde Saksonya eyaletinde kendisine bir ev arayan zanlının diğer sığınmacı Suriyelilerden yardım istediği ifade ediliyor. El Bekir'in üzerinde büyük miktarda Amerikan Doları banknotları bulunması ve kendisine yalnız oturacağı bir ev araması yardım istediği sığınmacılarda şüphe uyandırdığı kaydedildi.

Die Welt haberini soruşturma makamlarından aldığı bilgilere dayandırdı. Habere göre Alman soruşturma makamları şahsın Türkiye'de kaldığı sırada ne yaptığı sorusuna odaklandı. Cabir El Bekir'in Türkiye üzerinden Suriye'ye geçip geçmediği ve burada terör saldırısı düzenlemek için bir eğitim alıp almadığı aydınlatılmaya çalışılıyor.

Hafta sonu yakalanmıştı

Alman polisi cumartesi günü Chemnitz kentindeki bir binada El Bekir'in izine ulaşmıştı. Zanlının kaldığı dairede 1,5 kilogram ağırlığında patlayıcı, fitiller ve metal parçaları ele geçirilmişti. Chemnitz'de polisin elinden kaçmayı başaran zanlı, Leipzig'de kaldığı evde üç Suriyeli tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, Cabir El Bekir'i eylül ayı ortalarından beri izliyor. İstihbaratın elindeki bilgilere göre El Bekir IŞİD adına ulaşım altyapısına yönelik bir saldırı hazırlığı içindeydi. Anayasayı Koruma Teşkilatı El Bekir'in Berlin'deki bir havalimanına yönelik saldırı planladığı kanaatinde.

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dpa/EC/HS