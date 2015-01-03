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Dünya
Deutsche Welle

Terör zanlısı mahkemeye çıkmadan öldü

1998 yılında Afrika’daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılarda rol almakla suçlanan El Libi, karaciğer kanserinden öldü. El Libi, 12 Ocak’ta hâkim karşısına çıkacaktı.

03 Ocak 2015 15:34


Avukatı Bernard Kleinman, Libya'nın başkenti Trablus'tan 2013 yılında ABD birliklerince kaçırılan El Libi‘nin, New York‘taki bir hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nezih Abdülhamid el Rukay olarak da bilinen bilgisayar uzmanı El Libi, 12 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacaktı.

El Libi, 1998 yılında Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen El Kaide saldırılarında rol almakla suçlanıyordu. Bu saldırılarda 224 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

El Libi, yakalanmadan önce 10 yıldan uzun bir süre boyunca FBI'ın en çok arananlar listesindeydi ve başına 5 milyon dolar ödül konmuştu.

El Libi'nin eşi Um Abdullah, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, eşinin durumunun hastalığının ilerlemesine yol açtığını söyledi. Abdullah, “ABD hükümetini masum bir adamı kaçırmak, kötü muamele etmek ve öldürmekle suçluyorum” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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