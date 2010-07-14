-TERÖR ZANLISI ALMANYA'YA TESLİM EDİLDİ BERLİN (A.A) - 14.07.2010 - Almanya'da "İslami Cihad Birliği" (IJU) adlı terör örgütünü desteklemekle suçlanan ve Federal Savcılığın isteği üzerine Türkiye'de tutuklanan Salih S. (28) adlı terör zanlısının Almanya'ya teslim edildiği bildirildi. Karlsruhe kentindeki Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 18 Kasım 2008 tarihinde yakalandığı, 12 Şubat 2009 tarihine kadar tutuklu kaldığı belirtilen Salih S'nin, bu tarihte şartlı olarak serbest bırakıldığı, Almanya'ya teslim edilmesi kararı alındıktan sonra Türkiye'de 14 Haziran 2010'da yeniden tutuklanan zanlının dün Almanya'ya teslim edildiği kaydedildi. Salih S.'nin, Kasım 2006'dan Mart 2007'ye kadar IJU'yu desteklemek, Mayıs 2007'den itibaren de örgüt üyesi olarak faaliyet göstermekle suçlandığı ifade edildi. Örgüt için çok sayıda malzeme tedarik etmekle suçlanan Salih S.'nin, bu malzemeleri Adem Y. adlı terör örgütü üyesine ya da diğer bazı örgüt üyelerine verdiği, Mart 2007'de Almanya'dan ayrılarak, bir terör kampında eğitim gördüğü tahmin ediliyor. Almanya'dan ayrılmadan önce banka kartını örgüt adına kullanması için Adem Y'ye bıraktığı kaydedilen Salih S.'nin, IJU kampında eğitim gördükten sonra teröristlerin düzenlediği çok sayıda saldırıya katıldığından şüpheleniliyor.