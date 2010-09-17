Terör yine sivilleri hedef aldı!

T24 - Hakkâri’de köy minibüsü geçerken yola yerleştirilen tahrip gücü yüksek mayın patladı.?Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerinin yakınlarında sırt çantalarına konulmuş 2 mayın ve C-4 patlayıcı madde bulundu



Hakkâri’nin merkeze bağlı Durankaya Beldesi Geçitli Köyü yakınlarında, köy minibüsünün geçişi sırasında uzaktan kumandayla ateşlendiği sanılan tahrip gücü yüksek mayın patladı. Minibüste bulunan 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Vali Muammer Türker, patlamanın ardından bölgeye ilk giden vatandaşların olay yeri yakınında 3 sırt çantası ile poşette 2 adet patlayıcı düzeneği bulduğunu belirterek, “Düzenek jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. İncelemeden sonra patlayıcının türü ve menşei belli olacaktır” dedi. Türker, terörist saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için kapsamlı operasyon başlatıldığını söyledi.





ASFALT YOLDA PATLAMA



28 yaşındaki Aydın Erol, içinde 13 kişinin bulunduğu minibüsle, Durankaya Beldesi’ne 7 kilometre uzaklıktaki Geçitli Köyü’nden il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Araçta kadınlar ve çocuklar da vardı. Ancak saat 09.00’da, minibüs köyün 2 kilometre uzağındaki viraja geldiğinde, asfalt yolda şiddetli bir patlama oldu. Metal yığınına dönen minibüste bulunanlar, şiddetli patlamanın etkisiyle çevreye savruldu. Şoför Aydın Erol ile birlikte 9 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı.





KÖYLÜLER FERYAT ETTİ



Köyün hemen dışında meydana gelen patlamadan sonra yaklaşık 500 kişi olay yerine akın etti. Ölenlerin yakınları cesetlerin başında ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Köylüler, feryat ederek saldırıyı yapanların bir an önce bulunmasını istedi.



Jandarma olay yerinde önlem alırken, bazı kişiler patlamanın olduğu noktaya 15 metre uzaklıkta çanta bulduklarını öne sürerek bunu gazetecilere gösterdi.



Köylüler, çantadaki poşete sarılı 2 mayın ve 1 roket mermisini, seri numaralarını gösterip, bu olayın JİTEM tarafından yapıldığını öne sürdü. Jandarma, çantayı elinde tutanları uyararak yere bırakmalarını istedi. Gerginlik çıkınca da jandarmalar havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Önce taş atarak karşılık veren köylüler daha sonra çantayı bıraktı.



Patlamada yaralanan 3 kişi Hakkâri’ye götürülürken, 15 aylık yaralı Zeynep Kurt Van’a sevk edildi. Ancak Van’a inmeden Malatya’ya yönlendirildi. 3 yaralının tedavi altına alındığı Hakkâri Devlet Hastanesi önüne çok sayıda kişi akın edince izdiham oldu. Hastane girişinde bariyer oluşturan çevik kuvvet ekipleri girişlere izin vermedi.



Geçitli Köyü yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Hakkâri Devlet Hastanesi ’ne getirildi. Cenazelerin otopsilerinin yapılması için Van’dan adli tıp doktorlarının Hakkâri’ye geldiği belirtildi.



Hakkâri’de yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 9 kişinin öldüğü bölgenin yakınlarında geçen hafta 9 PKK’lı teröristin ölü ele geçirildiği hatırlatıldı.





KİMLİK BİLGİLERİ



Patlamada ölen ve yaralananların kimlikleriyle ilgili resmi açıklama yapılmadan önce köylülerden alınan bilgiye göre saldırıda ölenlerin adları söyle:



Aydın Erol (30), Eşref Gür (32), Enes Erol (22), Şirin Kurt (23), Abuzeyt İdem (40), Cane Dayan (50), Zarife Çiftçi (25), Semiha Dayan (35), Nurullah Umut Çiftçi (3)

Yaralıların adları: Özgür İdem, Sudenaz Kurt, Berivan Dayan, Zeynep Kurt

(15 aylık)





GENELKURMAY: PKK



Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri’de 9 köylünün ölümüyle sonuçlanan mayın patlamasından bölücü terör örgütü mensuplarının sorumlu olduğunu bildirdi.





MAYIN İMHA EDİLDİ



Hakkâri’de Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgede poşette bulunan 2 adet sırt çantası, 2 adet Rus yapımı antitank mayın, havan mühimmatının içine patlatma düzeneğiyle tuzaklanmış C4 plastik patlayıcı, bomba uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.





VALİLİK: PATLAYICI UZAKTAN KUMANDALI



Valilik tarafından yapılan açıklamada, patlama ve 2 sırt çantası içerisinde bulunan patlayıcılarla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklama şöyle denildi. “16 Eylül 2010 günü saat 09.05 sıralarında Geçitli Köyü’nden Hakkâri istikametine seyir halinde bulunan 65 EN 341 plakalı sivil vatandaşa ait minibüse yönelik terör örgütü mensupları tarafından yola döşendiği değerlendirilen uzaktan kablo düzeneği ile komutalı ve cinsi tespit edilemeyen patlayıcının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede yapılan incelemede patlatma düzeneğinin bulunduğu yerde içinde çeşitli yaşam malzemesi ve elektronik düzenek bulunan 2 sırt çantası, 2 Rus yapımı antitank mayın ve havan mühimmatının içine patlatma düzeneği ile tuzaklanmış C-4 plastik patlayıcı madde bulunmuştur. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.





PKK ÜSTLENMEDİ



Hakkâri’deki mayınlı saldırıyı üstlenmeyen terör örgütü PKK, olayın “kontra eylemi” olduğunu savundu. Terör örgütü PKK’nın Yürütme Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün saldırıyla bir ilgisi olmadığı öne sürülerek, “Hareketimizin 13 Nisan’dan 20 Eylül’e kadar ilan ettiği eylemsizlik süreci halen devam etmektedir. Ciddi yeni bir durum gelişmezse bu kararımız kesinlikle 20 Eylül’e kadar geçerli olacaktır. Misilleme eyleminin dışında 20 Eylül’e kadar herhangi bir eylem yapılmayacaktır. Bu saldırı bir kontra eylemidir” denildi.





Erdoğan: Bu bedel karşılıksız kalmaz



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkâri’deki mayın patlamasına ilişkin olarak, “Bu teröristleri, milletçe lanetliyoruz. Terör şüphesiz ki belli bir bedeli ödettiriyor ama bu bedel de karşılıksız kalmayacak” dedi. İstanbul Ticaret Odası’nın Meclis Toplantısı’na katılan Erdoğan, Hakkâri’deki terör olayına değinerek, şunları söyledi: “Bu teröristleri tekrar huzurlarınızda milletçe lanetliyoruz. Tabii ki sürecin çok daha farklı bir şekilde ve kararlı şekilde takipçisiyiz, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ve bu kararlılığımız da sonuna kadar devam edecek. Terör şüphesiz ki belli bir bedeli ödettiriyor ama bu bedel de karşılıksız kalmayacak.”



Gül: Devletimiz ezdirmeyecektir



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mayın patlamasına ilişkin olarak, “Mayın kullanarak sivil insanlara baskı yapmak, onları tehdit etmek, sindirmek için bir şekilde onlara karşı terör kullanmak... Bunu şiddetle telin ediyorum” dedi. Kaybeden vatandaşların ailelerine de başsağlığı dileyen Gül, “Devletimiz hiçbir zaman terör örgütü karşısında onları yalnız bırakmayacaktır, ezdirmeyecektir. Ne gerekirse her türlü tedbiri alacaktır” diye konuştu. Gül, şöyle devam etti: “Ümit ediyorum ki, bölgedeki vatandaşlarımız da Kürt-Türk ayrımı yapmadan hepsi bu terör saldırısından ibret alıp Türkiye’de neler yapılmak istendiğini, bu terör örgütünün neler yapmak istediğini en iyi şekilde değerlendireceklerdir.”





‘Arabulucu değiliz’



Açık Toplum Vakfı ve British Council işbirliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine destek vermek amacıyla kurulan ve kamuoyunda “Akil Adamlar” olarak da bilinen Bağımsız Türkiye Komisyonu üyeleri dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Bağımsız Türkiye Komisyonu’nu Başkanı, 2008 Nobel Barış Ödülü sahibi Finlandiya’nın eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, kamuoyunda yazılanların aksine arabulucu değil, gözlemci olduklarını söyledi.







