"Terör var, kızı veremeyiz" dediler, canına kıydı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 23 yaşındaki Alptuğ Bertan Tanağar, iddiaya göre ailesinin Ailenin "Terör var, kızı sana vermeyiz" sözü nedeniyle nişanlısı Damla Ç.'ye kavuşamayınca beylik tabancası ile canına kıydı.

Yalnız yaşayan Alptuğ Bertan Tanağar'ın evinden silah sesi duyan komşuları 155'i Polis İmdat telefonunu aradı. Kısa sürede olay yerine giden polisler, tabanca sesinin geldiği Alptuğ Bertan Tanağar'ın evinin zilini çaldı, ancak kapıyı açan olmadı.

Bunun üzerine levye ile kapıyı kırıp içeri giren polis, Tanağar'ın bilgisayar başında koltukta cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Tanağar'ın kalbine isabet eden kurşunla öldüğünü belirledi.

'Terör var' dediler

Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde köpek eğiticiliğinden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü kayıp şahıslar büro amirliğinde görevli olan 5 yıllık polis memuru Alptuğ Bertan Tanağar'ı, iddiaya göre memleketi Ankara'da yaşayan nişanlısından aldığı son haber intihara sürükledi.

Ailenin "Terör var, kızı sana vermeyiz" sözüne üzüldüğü ileri sürülen Alptuğ Bertan Tanağar'un ani bir kararla hayatına son verdiği ileri sürüldü. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta nişanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafa 3 Eylül günü 'seviyorum merkez' diye yazan genç polis memurunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.