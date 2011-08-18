Terör uzmanları: İstihbarat zaafiyeti var

T24 -

Polis Özel Harekât devreye girmeli

Zaman gazetesinin haberine göre, uzmanlar, Polis Özel Harekât'ın da en kısa sürede devreye girmesi gerektiği konusunda hemfikir. PKK'nın artan saldırılarını yorumlayan uzmanlar teröre karşı nokta operasyonların hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Operasyonlar devam ederken demokratikleşme ve reformlardan taviz verilmemesinin önemine değinen uzmanlar, bu süreçte yeni anayasanın inşasında ısrarcı olunması tavsiyesinde bulunuyor.Son saldırıda ciddi istihbarat zafiyetinin olduğu kanaatindeyim. Son bir ay içerisinde güvenlik güçleri ciddi zayiatlar verirken PKK'nın burnunun bile kanamaması dikkat çekici bir durum. Bölgede, demokratikleşme ve insan hakları yönündeki reformlar devam ettirilirken bir taraftan da nokta operasyonlar yapılmalı. Halkın örgütün eylemleri sebebiyle tahrik edilmesinin önüne geçilerek, demokratikleşme çalışmalarına devam edilmeli.PKK'nın asıl amacı, yeni anayasa sürecini etkilemek olduğu gibi hükümetin demokratikleşme çabalarını da sekteye uğratmak. Örgütün, Hakkâri'de son bir haftada polise-askere yönelik kanlı eylemlerin ilk hedefi bölgede güvenlik zafiyetinin yaşandığı havasını vererek halkın üzerindeki etkisini artırmak. Halil Mert (Emekli Yarbay): Artık terörle mücadele şehir merkezinde yapılmalı. Bunun için de istihbaratın güçlü olması gerekiyor. Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın bölgedeki etkinliği artırılarak istihbarat tek elde toplanmalı.Silahların ortaya çıkması demokratik anayasanın konuşulmasını engelliyor. Saldırıların ardından duygusal açıklamalar sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Türkiye demokrasi yolundan dönmemeli. PKK tasfiye korkusu ile etrafa saldırıyor. Türkiye, PKK sorununa demokrasi ve hukuk devleti ilkesini dikkate alarak çözüm aramalı.Terör örgütü eylemlerine böyle devam ederek devlete aynı şekilde cevap vermekten başka bir çare bırakmıyor. Terörden rant sağlanması kanunsuz işler yapan insanların hayat tarzı haline geldi. Doğu bölgesindeki halk da bu gidişattan memnun değil. Kürt vatandaşlarımızın tamamının teröre destek verdiğini söyleyemeyiz. Onlar da baskı ve dayatmayla karşı karşıya.Terör örgütü burada bölge insanına mesaj veriyor. Bakın biz bu saldırıları yapıyoruz devlet yok. Burada etkin güç biziz, bizim dediklerimizi yapmak zorundasınız. Sınırların elektronik sistemler ve uydularla korunması lazım. Daha sonra da sınırlarımız içinde bulunan teröristlerin nokta operasyonuyla üzerine gidilmesi lazım. Sınır bölgesinde bulunan teröristlere karşı alan hâkimiyetiyle değil, istihbarata dayalı stratejilerin geliştirilmesi lazım. Alanda etkin mücadele yapılması lazım, bu aşamada Polis Özel Harekât'ın devreye girmesi önemli.PKK'ya karşı silahlı mücadelede şarttır. Nasıl ölen teröristlerin bir kısmı bu ülkenin vatandaşı deniliyorsa hayatını kaybeden şehitler de bu ülkenin vatandaşı. Onların ve ailelerinin hakkı da korunmalı.Özel Harekat timleri derhal bölgeye gönderilmeli. Timler sivil araçlarla şehir içinde dolaşacak, dağlarda yatıp kalkacak. Doğuda onların yöntemiyle mücadele etmek gerek. Ordu bu metotla savaşamaz. Mehmetçik biniyor kamyona, zaten damgalı. Tepede kayanın ardında saklanan adam görüyor ve nereden geçeceğini bildiği için de mayınları oraya koyuyor. Bu sebeple araziye çıkacak Özel Harekât timlerine ihtiyaç var."Terörle mücadelenin yıllardan beri tecrübeli kişilerle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama bir türlü hayata geçirilemedi. Bir an önce bu iş için özel yetiştirilmiş birlikler devreye girmelidir. ABD'yi görüyorsunuz özel yetiştirilmiş askeri Afganistan'da Ladin'e operasyon düzenleyerek öldürdü.