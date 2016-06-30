Terör Türk turizmini de vurdu



İstanbul Türkiye'nin kapısı sayılır. İki kıtayla iki dinin birleştiği büyük İstanbul her yıl yabancı turistlerin uğrak yeri olur. Daha doğrusu olurdu.

Ocak ayında Sultanahmet'te düzenlenen bombalı saldırıda 12 Alman turisti hayatını kaybetmişti. Bu saldırı üzerine Türkiye'ye giden Almanların sayısı aniden düştü. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin verilerine göre Türkiye'deki Alman turist sayısı bu yılın ilk aylarında yüzde 35 oranında geriledi. Türkiye Almanların tatil için tercih ettikleri ülkeler arasında üçüncü sırayı alıyor. 2015 yılında 5,6 milyon Alman tatilini Türkiye'de geçirerek en büyük yabancı turist grubunu oluşturdu.

İstanbul Atatürk Havalimanına yapılan kanlı saldırıdan kısa süre önce Turizm Bakanlığı mayıs ayında turist sayısının yüzde 34,7 oranında azalarak 2,5 milyona düştüğünü açıklamıştı. Almanlar arasındaki düşüş de bu orana oldukça yakın. Rus turistlerin sayısı parmakla sayılacak kadar azaldı. Mayıs itibariyle Rus turistlerin sayısındaki düşüş yıl bazında yüzde 92'yi bulmaktaydı.

Turizmin belini doğrultması daha da zorlaştı

41 kişinin hayatına mal olan terör saldırısı zaten kritik durumda olan Türk turizmini kalbinden vurdu. Alman Yatırım ve Ticaret Ajansı'nın İstanbul temsilcisi Necip Bağoğlu "Havalimanına yapılan saldırı turist sıkıntısı çeken Türkiye'nin beklentilerini daha da bozacaktır", dedi. Alman turizmcileri de 'çöktüğünü' söyledikleri Türkiye rezervasyonlarının terör saldırısı yüzünden daha da gerileyeceği görüşündeler. Thomas Cook ve TUI gibi büyük Alman turizmcilik şirketleri Türkiye rezervasyonlarının yüzde 50 oranında azalacağını tahmin ediyor.

Turizm Türk hizmetler sektörünün en önemli branşı sayılıyor. Turizmin milli gelir içindeki payı da yüzde 10'u buluyor. Güneş ve denizi için gidilip nispeten ucuz tatil yapma imkanı bulunan Türkiye Euro krizi sırasında rekor üzerine rekor kırmış, pahalı para birimi ve siyasi durumunun istikrarsızlığı yüzünden turist kaybeden Yunanistan'ı geride bırakmıştı. Terör ibrenin yeniden Türkiye'den Yunanistan'a dönmesine yol açtı.

Ülke ekonomisi bütünüyle zarar görecek

Alman Yatırım ve Ticaret Ajansı temsilcisi Bağoğlu terör saldırılarının Türk ekonomisinde genel olarak derin yara açacağını söyledi. Bağoğlu Deutsche Welle'ye verdiği demeçte olumsuz faktörlerin büyüme üzerindeki etkisini şimdiden kestirmenin zor olduğunu ancak 'Türk ekonomisinin büyüme çizgisine oturduğunu ve 2016'nın ilk çeyreğinde 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü', söyledi. Türkiye'nin 2016 yılı büyüme hızının yüzde 3,5 ila yüzde 4 olacağı tahmin ediliyor.

Almanya gibi sanayi ülkeleri bu oranları uzun süredir tasavvur bile edemiyor. Türkiye gibi kalkınan bir ülke açısından ise hedeflenen büyüme oranı mütevazı kaçıyor. AKP 2000'li yılların başlarında iktidara geldiğinde Türkiye'nin çift haneli büyüme oranlarına erişmesi işten bile sayılmamaktaydı.