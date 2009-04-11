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Terör toplantısında Talabani teyit edildi

İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın katılımı ile Irak'ta gerçekleştirilen 'terör' toplantısından 5 maddelik bildiri çıktı.

11 Nisan 2009 03:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen terörle mücadele toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Irak Ulusal Güvenlik Bakanı Şirvan el Vaili basına açıklamalarda bulundu. 5 maddeden oluşan bildiri yayımlandı.

Legal Kürtler, PKK'ya silah bırak diyecek!

ABD, Türkiye ve Irak'lı yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kararlaştırılan 5 maddelik bildiri şöyle oluştu:

1- PKK yasaklı bir terör örgütüdür.
2- Irak ve Türkiye'ye zarar vermektedir. 
3- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin uzantısı Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi yasaklanacaktır.
4- - PKK ya silahı bırakır ya da Irak'ı terk eder.
5- PKK ile mücadele konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği komisyonun bir sonraki toplantısı Türkiye'de gerçekleştirilecektir.

Talabani teyit edildi

Irak Ulusal Güvenlik Bakanı El Vaili, toplantıda alınan kararlara ilişkin  verdiği bilgide, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin ve uzantısı Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi'nin yasaklanmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Ayrıca bildiride, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı ziyaret sırasında "PKK ya silahı bırakır ya da Irak'ı terk eder" açıklaması teyit edildi.

Sonraki toplantı Türkiye'de

Bildiride son 3 ayda terör örgütü PKK ile mücadele konusunda yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği komisyonun bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapmasının karalaştırıldığı kaydedildi.

PKK'yı ilgilendiren her şey kapatılacak

Kerkük'te terör örgütü PKK'nın siyasi bürosu ve gazetesinin kapatılması için ne tür önlemler alındığına ilişkin AA muhabirinin sorusuna karşılık El Vaili, "PKK'yı ilgilendiren her şeyi kapatmayı kararlaştırdık ve bu işi başlattık. Biz terörün her çeşidine karşı mücadele edeceğiz, kim olursa olsun" dedi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenlemesi ve asker bulundurmasına ilişkin başka bir soru üzerine de El Vaili, bölgedeki faaliyetlerin iki taraf arasındaki anlaşmalar ve görüşmelerle yapıldığını vurguladı.

'Toplantı, üçlü mekanizmanın devamı'

İçişleri Bakanı Atalay da, basın toplantısında, daha önce kurulan bu üçlü mekanizmanın kasımda tekrar başlatıldığını, bugün yapılan toplantının onun devamı olduğunu söyledi.

Atalay, 3 ayda yapılan faaliyetlerin genel olarak gözden geçirildiğini belirterek, toplantıya genelkurmay başkanlığı harekat daire başkanının katıldığını ifade etti.

'Güçlü bir irade var'

Toplantıda, daha önce yapılması gündemde olan askeri işbirliği, terörle mücadele anlaşmaları üzerinde durulduğunu belirten Atalay, "PKK'nın kuzey Irak'ta sona erdirilmesi konusunda tüm taraflarda güçlü bir iradenin olduğunu gördük. Zamanı geldiğinde alınacak önlemler, hareketler olgunlaşacak ve açıklanacaktır" diye konuştu.

3 devletin en üst seviyesinde de güçlü bir irade ve yeni hedeflerin, çalışmaların olduğunu söyleyen Atalay, "alt komitelere, istihbarat ve diğer alanlarda somut görevler verdiklerini" kaydetti.

Bu arada, toplantıya ABD'nin Bağdat'daki maslahatgüzarı Pat Butenis katıldı.

Kürt konferansınnda 'silah bırak' denilecek

Erbil'de Nisan 2009'da yapılacağı açıklanan 'Kürt konferansı'nın Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin himayesinde organize edildiği ileri sürülen konferansa Barzani başkanlık yapacak.

Toplantıya Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Avrupa'daki Kürt temsilcileri davet edildi. Ancak PKK'nın katılıp katılmayacağı belli değil. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, PKK' da katılabilir açıklaması yaparken, Türkiye'nin karşı çıktığı ileri sürüldü.
 
Kürt konferansında, 'legal Kürtlerin' terör örgütüne 'silah bırak' çağrısında bulunması bekleniyor.


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