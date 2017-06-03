Terör tehdidinin ardından Rock am Ring'e devam edilecek

Rheinland-Pfalz eyaletinde terör tehdidi nedeniyle cuma günü ara verilen rock müzik festivali Rock am Ring'in devam edeceği açıklandı. Koblenz polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "biz de sizinle birlikte seviniyoruz. Devam ediliyor!” ifadesini kullandı.

Festivalin organizatörleri de internet üzerinden yaptıkları açıklamada, "festival alanının sıkı bir şekilde aranmasının ardından tehdit oluşturabilecek duruma karşı şüphelerin güçlenmediği” belirtildi. Açıklamada, "polisin sahne kurma çalışmalarına devam edilmesi için yeşil ışık yaktığı” belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan polis yetkilileri de festival alanında incelemelerin sona erdiğini belirtmişti.

Festivale ara verilmişti

Polis terör tehdidi nedeniyle cuma akşamı Nürnburgring'de başlayan Rock am Ring'deki konserlere ara verilmesini istemiş, festival alanında inceleme yapılabilmesi için ziyaretçilerden alanı “sakin ve kontrollü” bir şekilde terk etmeleri istenmişti.

Bunun üzerine festival alanını terk eden ziyaretçilerin geceyi kamp alanındaki çadırlarında sakin bir şekilde geçirdiği belirtildi. Koblenz polis sözcüsü bu sabah yaptığı açıklamada,“gecenin olaysız geçtiğini” kaydetti.

Terör tehdidinin nedeni henüz bilinmiyor. Bild gazetesinde yer alan haberde, polisin festivalin hazırlıklarında yer alan bir firmanın iki çalışanını sorguladığı ve söz konusu kişilerin festival alanına bir şey yerleştirmiş olabileceği endişesi oluştuğu iddia edildi.

İngiltere’nin Manchester kentinde bir konseri hedef alan terör saldırısından yaklaşık iki hafta sonra düzenlenen Rock am Ring festivali için güvenlik önlemleri artırılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, dpa, JD/GA