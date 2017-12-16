Terör şüphelisi Emniyet binasından atlayıp intihar etti (2)

BABA CENAZEYİ ALMAYA GELDİ

Antalya\'da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün 3\'üncü katından atlayıp intihar eden ve \'PKK Terör örgütü üyeliği\' suçundan aranan Murat A.\'nın cenazesini almaya gelen babası Mehmet A., oğlundan 3 yıldan bu yana haber almadıklarını söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda gazetecilere açıklama yapan Mehmet A., oğlunun 24 değil, 18 yaşında olduğunu belirtti.

JANDARMA ARAYIP HABER VERDİ

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde oturduğunu anlatan Mehmet A., şöyle dedi:

\"Geçen perşembe günü Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan aradılar. Bana, bir çocuk yakaladıklarını ve telefon numaramı verdiğini söylediler. Oğlumun ne zamandan beri kayıp olduğunu sordular. 2-3 yıldır kayıp olduğunu belirttim. İsmini sordular. Murat A. olduğunu söyledim. Ardından beni yakaladıkları çocukla telefonla görüştürdüler. \'Baba benim\' dedi. Ben de \'Murat sen misin\' dedim. O da \'Evet, baba benim\' dedi. Emin olmak için ona ağabeyi, ablaları ve yengesinin isimlerini sordum. Hepsini doğru söyledi.\"

\"NE OLMUŞSA EMNİYETTE OLMUŞ\"

Emin olmak için oğlunun fotoğrafını da istediğini kaydeden Mehmet A., şunları kaydetti:

\"Fotoğrafını mesaj attılar. Yakalanan kişinin oğlum olduğundan emin oldum. Oğluma oraya geleceğimi söyledim. Dün Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'na gittik. Emniyete teslim edildiği söylendi. Bunun üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gittik. Burada oğlumun öldüğünü, cesedin Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildiğini, teşhis için oraya gitmem gerektiği söylendi. Ölen kişi oğlum. Ne olmuşsa emniyette olmuş. Oğlum hakkındaki iddialarla ilgili bilgimiz yok. Davanın takipçisi olacağız.\"

AİLENİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Ailenin avukatı Güven Özata ise Murat A.\'nın sahte kimlikle yakalandığını öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

\"Murat A.\'nın üçüncü kattan atladığını söylüyorlar. Ama biz ondan emin değiliz. Atladıysa ihmal var. Ciddi bir şekilde ihmal var. Pencere niçin açık? Hangi amaçla atladı, nasıl atladı? Atladıktan sonra başına darbe alıyor ve ölüyor. Şu an otopsi yapılıyor. Aile çocuklarından 3 yıldır haber almıyor. Nerede olduğunu da bilen yok.\"

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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