'Terör' suçlusu yakalatana 4 milyon liraya kadar para ödülü

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara, yerlerini veya kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda PKK'nın lider kadrosunun yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek

Yönetmeliğe göre, para ödülü verilebilmesi için suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olması gerekiyor. Verilen bilginin suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak nitelik taşıması ve ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine katılmamış olması şart koşuluyor. Geçici köy korucuları hariç kolluk kuvvetleri, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ihbarcı olamayacak.

Ödül komisyonu belirleyecek

Habertürk'te yer alan habere göre, ödül almak için başvuru zorunluluğu bulunurken ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olma şartı yok. Yabancı ülke vatandaşlarının talepleri de alınacak. Ödülün miktarı, bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak ‘ödül komisyonu’ tarafından belirlenip ilan edilecek. Bu miktar 200 bin TL’yi geçemeyecek. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla 20 katına kadar artabilecek. Bu kapsamda PKK'nın lider kadrosunun yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek. Bir kişi, birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek.

Kimlikleri gizli tutulacak

Ödül komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü’nün belirleyeceği 3 ve Jandarma Genel Komutanı’nın belirleyeceği 3 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak. Kararlar oyçokluğu ile alınacak, İçişleri Bakanı’nın onayıyla yürürlüğe girecek.

Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hak sahibine yapılacak ödemeler ödül komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Ödül verilen kişilerin kimlikleri açıklanmayacak. Gizliliği ihlal edenler cezalandırılacak.

‘İhbarla çözülecek olay değil’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Bu, ihbarla çözülecek bir olay değil. Bu sorun çıktığı zaman, ‘İki baldırı çıplak’ deniyordu. Buyurun iki baldırı çıplağa bakın. Geleceği görmezseniz bu sorunu çözemezsiniz. 13 yılda Türkiye’nin gerçeklerini çözememişler. Sorunun nerede olduğunu daha bilmiyorlar. O kadar büyüttüler ki sorunu, korkumuz, sorun uluslararası arenaya taşınırsa ne olacak? Bazen geceleri rahat uyuyamıyorum. Bu kadar ağır sorun varken, getirdikleri çözüme bak. Bu hükümet sorun çözemez.”

‘Çözüm bu değil'

Kalkınma Bakanı Müslüm DOĞAN: “Çözüm bu değil, bu ülkede kanın durdurulması meselesi ‘Kandil’ meselesi değil. Burada kalıcı bir barışın, onurlu bir barışın nasıl tesis edileceğine ilişkin HDP’nin politikası ortada. Acilen savaşa ‘Dur’ dememiz gerekiyor ve barışı inşa etmemiz lazım.”

‘Mehmetçik'e bağışlasınlar’

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: “Terör örgütünün silahları ile kalmasına göz yuman, 2013’te ‘Yığınak yapıyorlardı’ diyen ey Davutoğlu, gözünü kapatmaktan dolayı seni ihbar ediyorum. Yalçın Akdoğan...Terör örgütünün silahları ile birlikte kalmasını sağlayıp terörle mücadeleden vazgeçen politikalarınızdan, PKK’yı korumak ve kollamaktan dolayı sizi ihbar ediyorum. Beşir Atalay, Bülent Arınç, dönemin Başbakan’ı. Silahları ile birlikte kalmalarını sağladınız, ihbar ediyorum. Ödül vereceklerse bunu da Mehmetçik Vakfı’na bağışlasınlar.”

‘Halkı muhbirleştirme’

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken: “AKP’nin ve devletin acziyetini ortaya koyan muhbirlik genelgesi. Devlet üzerine düşen sorunları çözme anlayışını geliştiremiyor. Sorumluluğunu halkı muhbirleştirme yöntemleri üzerinden vatandaşların üzerine atmaya çalışıyor.”