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Dünya

TERÖR SUÇLUSU İSVEÇ'TE GÖZALTINA ALINDI STOCKHOLM (A.A)

24 Ekim 2010 18:55

-TERÖR SUÇLUSU İSVEÇ'TE GÖZALTINA ALINDI STOCKHOLM (A.A) - 24.10.2010 - Belçika'da terör suçundan aranan 30 yaşlarındaki bir Türk, Suriye'den İsveç'e geldiği sırada Arlanda Havaalanında İsveç polisi tarafından gözaltına alındı. İnterpol aracılığıyla aranan, 2007 ile 2010 yıllarında Belçika'da terör ve başka suçlara karıştığı iddia edilen zanlı, dün sabah Suriye'den gelen uçaktan indikten sonra polis tarafından yakalandı. İsveç polisi, üzerinde Türk kimliği bulunduğu belirtilen zanlının adı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Polisin, gözaltına alınan zanlının İsveç'te de eylem yapma ihtimali üzerinde durduğu ve sorgusunu bu yönde de sürdürdüğü kaydedildi. Belçika polisi tarafından aranan 30 yaşlarındaki Türk'ün, İsveç'teki soruşturmanın tamamlanmasının ardından Belçika'ya gönderileceği bildirildi.

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