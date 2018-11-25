Terör soruşturmasında gözaltına alınan yönetmen serbest

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Tunceli\'de gözaltına alınan yönetmen Kazım Öz, getirildiği Diyarbakır\'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan yönetmen Kazım Öz, dün Tunceli\'den Elazığ\'a gitmek isterken, Pertek Feribot İskelesi\'nde gözaltına alındı. Öz, sorgulanmak üzere, Diyarbakır\'a getirildi. Diyarbakır Adliyesi\'nde ifadesi alınan Kazım Öz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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