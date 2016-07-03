Terör saldırısından sonra önlem; Atatürk Havalimanı’na özel tim

Atatürk Havalimanı’na meydana gelen bombalı terör saldırısı sonrası alınan güvenlik önlemi çerçevesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden 80 kişilik özel tim havalimanında görevlendirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından da eğitim alacak olan tim, havalimanının iç ve dış hatlar terminal içi ile dışı, metro katı, yol kontrol noktası gibi yerlerde gruplar halinde 24 saat boyunca uzun namlulu silahlarla nöbet tutacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu arada Atatürk Havalimanı işletmecisi TAV, terör saldırısının ardından personeline uzman psikolog eşliğinde psikolojik destek vermeye başladı.