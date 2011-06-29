-TERÖR SALDIRISINDA YARALANMAMIŞ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, arkadaşının silahıyla yaralanan Jandarma ere terörist saldırı sonucu yaralanmadığı için ''gazi'' unvanı ve ''gazilik maaşı'' bağlanmadığını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığı, dün bir gazetede yer alan ''Askeri Yargıda Bir Skandal Daha'' başlıklı haberdeki, ''Jandarma Er Deniz Erdoğan'ın, askerlik görevini yapmakta iken arkadaşının silahının kazaen patlaması sonucu sakat kaldığı ancak gazi sayılmadığı, dolayısıyla da kendisine gazilik maaşı bağlanmadığı'' iddialarının ayrıntılı biçimde incelendiğini bildirdi. Deniz Erdoğan'ın, 28 Eylül 2007 tarihinde, arkadaşı Jandarma Er Miraç Kalkan ile birlikte nöbet tutan samimi arkadaşları Jandarma Er Aydoğan Topraktaş'ın yanına gittikleri, Kalkan'ın Topraktaş'a ait silahla oynadığı sırada silahın kazaen ateş alması sonucu bacağından yaralandığı ifade edilen açıklama şöyle: ''Yaralı Jandarma Er Deniz Erdoğan, olay sonrası Elazığ Asker Hastanesine, 01 Ekim 2007 tarihinde de Ankara GATA Hastanesine sevk olunmuştur. Müteakiben kendisine 30 ay hava değişimi verilmiş, aynı dönemde ayağına platin takılarak tıbbi tedavisine devam edilmiştir. 27 Mayıs 2010 tarihinde de tedavisi tamamlanarak, kendisine 'askerliğe elverişli değildir' raporu verilmiştir. Olaya sebebiyet veren Jandarma Er Miraç Kalkan, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek' suçuyla Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesine sevk edilmiş, ancak mahkeme tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilmiştir. Jandarma Er Deniz Erdoğan'ın yaralanması 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanma' olup, terörist silahlarının sebep ve tesiriyle meydana gelmediğinden, kendisine 2847 sayılı Kanun kapsamında 'gazi' unvanı verilememiş ve dolayısıyla 'gazilik maaşı' bağlanamamıştır. Ancak Jandarma Er Deniz Erdoğan'a vazife malullüğü maaşı bağlanması için gerekli işlemler tamamlanmış ve 13 Nisan 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Söz konusu kurum tarafından maaş bağlanmasına ilişkin işlemlere halen devam edilmektedir. Ayrıca, Jandarma Er Deniz Erdoğan'ın ailesine, tedavi gördüğü süre içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından, muhtelif gıda ve maddi yardımlar yapılmış, her konuda yardımcı olunmaya büyük özen gösterilmiştir.''