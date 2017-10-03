"Terör saldırısında yaralandım, tedavi göremiyorum; ihraç edildiğim için 'gazilik' verilmiyor"

15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra Hakkari'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Erhan Çelik, KHK ile ihraç edildiği için gazilik ünvanını alamadı. KHK sonrası tedavisi yarım kalan Çelik, "Sağ gözümde görme kaybı, sol kolumda üçüncü derece yanık, sol kulağımda zar yırtılması, vücudumun hemen her yerinde şarapnel girişi, sol göğüs hizamdan mermi girişi meydana geldi. İhraç edilmem nedeniyle sağlık sigortam 100 günü doldurdu. Halen kulağımdaki zar yırtığı kapanmadığından 2 ay sonra olmam gereken bir ameliyat var. " dedi.

Sözcü'de Saygı Öztürk'ün "13 yılın en ağır kaybı" başlığıyla (3 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Devletin içine yerleşmiş Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele devam ederken ilginç durumlar da yaşanıyor. Darbe girişiminden 10 gün sonra Hakkari'de yaşanan terör saldırısında yaralanan polis memurunun feryadı duyulmaz mı? Onun durumunu, önce gaziler bildirdi, ardından o polisin sesi geldi:

“Adım Mustafa Erhan Çelik. Hakkari ilinde görevli polis memuru olarak görev yaptığım sırada 27 Temmuz 2016 tarihinde Polis Kontrol Noktası'na PKK'lı teröristin bomba yüklü aracı patlatması sonucu polis arkadaşlarım Abdullah Bozkurt ve Hamza Irmak şehit oldu, ben ve 2 arkadaşım ağır yaralandık. 45 gün Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nin göz ve yanık servislerinde tedavi gördüm. Sağ gözümde görme kaybı, sol kolumda üçüncü derece yanık, sol kulağımda zar yırtılması, vücudumun hemen her yerinde şarapnel girişi, sol göğüs hizamdan mermi girişi meydana geldi.

4 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle meslekten ihraç edildim. İhraç edilmem nedeniyle sağlık sigortam 100 günü doldurdu. Halen kulağımdaki zar yırtığı kapanmadığından 2 ay sonra olmam gereken bir ameliyat var. Kulağımda duyma kaybı 75 desibel, sağ gözümde de duyma kaybımın olduğu raporlarla sabittir.

Ne tedavi, ne gazilik

Mart ayından bu yana sigortam olmadığı için herhangi bir tedavi göremiyorum, kulağımın yeniden ameliyat edilmesi gerekiyor. Sol kulağımda zar olmadan yaşıyorum. İhraç polis olduğum için devlet askere göndermek istedi. Sağlık kontrolünde gözümden ve kulağımdan çürük raporu verildiği için ‘askerlik yapamaz' dediler ama bu halde bile tedavimi yapmıyorlar.

Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na gidip tedavim yapılması için başvuruda bulundum. İhraç olduğum için terör saldırısı bile olsa herhangi bir tedavi veya gazilik verilmeyeceğini, eğer tedavi olmak istiyorsam sigortalı bir işe girmemi, tedavimi bu şekilde yaptırmamı söylediler. Şimdi ben ne yapayım siz söyleyin? Hakkımda ne adli, ne de idari bir soruşturma da yok. Neden ihraç edildiğime ilişkin bugüne kadar kimse bir açıklama yapmadı. Lütfen bana yardımcı olun.”

Erhan Çelik'in FETÖ'cü olup olmadığına eğer hakkında bir dava açılırsa mahkeme karar verecek. Ancak Hakkari'de terörist saldırıda yaralanan polisin tedavisinin tamamlanmasına izin verilmemesi de vicdanları sızlatır.