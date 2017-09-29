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Terör saldırısında yaralanan asker memleketinde çiçeklerle karşılandı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİİRT'in Baykan İlçesi'nde terör saldırısında yaralanan uzman çavuş Kazım Suna, tedavisinin ardından geldiği memleketi Sinop'ta çiçeklerle karşılandı

29 Eylül 2017 23:32

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİİRT\'in Baykan İlçesi\'nde terör saldırısında yaralanan uzman çavuş Kazım Suna, tedavisinin ardından geldiği memleketi Sinop\'ta çiçeklerle karşılandı.
Siirt\'in Baykan İlçesi Çukurca Köyü mevkiinde, geçen 24 Temmuz tarihinde, terör saldırısında yaralanan uzman çavuş Kazım Suna, tedavisinin ardından tarifeli uçakla Sinop\'a geldi. Uzman Çavuş Kazım Suna\'yı Sinop Havaalanı\'nda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, askerler, ailesi, yakınları ve vatandaşlar, çiçeklerle karşıladı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşandı. 
Uzman Çavuş Kazım Suna, daha sonra ailesiyle baba evine gitti.

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