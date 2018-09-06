Terör saldırısında yaralanan asker, erken terhisi kabul etmedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- AĞRI\'da, PKK\'lı teröristlerin Doğubeyazıt Haşim Türkoğlu Karakolu\'na saldırısında bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan ve Bursa\'ya izne gönderilen Semih Bilmiş (22), sağlığına kavuştu. Askerlik görevini tamamlamasına 100 gün kaldığını belirten Bilmiş, kendisine yapılan \'erken terhis\' teklifini kabul etmediğini söyledi.

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Semih Bilmiş, askerlik görevini er olarak Ağrı\'nın Doğubeyazıt Haşim Türkoğlu Karakolu’nda yaparken, PKK\'lı teröristlerin geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdiği hain saldırıda Semih Bilmiş ve dört silah arkadaşı yaralandı. Bilmiş, bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Bilmiş, daha sonra İnegöl\'de yaşayan ailesinin yanına izne gönderildi. İzinli olduğu dönemde kendisini arayan komutanlarının \'erken terhis\' için teklifte bulunduğunu belirten Bilmiş, \"Teklifi kabul etmedim. Vatan borcumun tamamlanmasına 100 gün kaldı. Arkadaşlarımın yanına gidip askerliğimi yapacağım ve günü gelince teskeremi alıp döneceğim\" dedi.



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