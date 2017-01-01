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Terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin abisi: Kardeşim hiç uğruna öldürüldü

"Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu"

01 Ocak 2017 15:58

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın ağabeyi Erkan Çakmak, "Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu. Hiç uğruna öldürüldü" dedi.

Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişini sürdürüyor. Yakınlarının cenazelerini almak için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nun önüne gidenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları belirtilen Fatih Çakmak, Bahadır Çakır ve Hatice Karcılar'ın yakınları da Adli Tıp Kurumu'nda.

Fatih Çakmak'ın ağabeyi Erkan Çakmak, 1981 doğumlu kardeşinin gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışırken öldürüldüğünü söyledi.

Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Çakmak, "Nasıl sakin olayım. Yüreğim yanıyor. Kardeşimi öldürdüler. Hayatta polisle işim olmazdı. Bir kere kapıma geldiler, o da kardeşimin ölüm haberini verdiler. Kardeşim 3 kuruş için nöbet tutuyordu. Bir hiç uğruna öldürüldü" diye konuştu.

Turizmcilik yapan ve saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğan ise akrabasının şehit edilen polis memurundan sonra öldürülen ilk kişilerden biri olduğunu anlattı.

Bu arada, kimlik tespiti yapılan cenazeler ailelerine teslim ediliyor. Gümrükçü Mustafa Kaya'nın ailesi de cenazeyi teslim aldı.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişiler için de ilgili devletlerin İstanbul'daki konsolosları Adli Tıp Kurumu'na gitti. Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yetkililer ise bir araçla kuruma giderek bilgi aldı.

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