T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Terör saldırısına uluslararası kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, Sultanahmet'teki terör saldırısını kınadı. Rusya da anti-IŞİD koalisyonu önerisini yineledi.

12 Ocak 2016 21:38


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabar Ensari yaptığı basın açıklamasında İstanbul'daki terör saldırsını kınadı, kurban yakınları ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

Ensari "Bu terör eylemi, teröre karşı mücadelede yerel ve uluslararası bir işbirliğinin ne kadar acil bir gereklilik olduğunu yeniden gösterdi" dedi. Bakanlık Sözcüsü, bu işbirliğinin gerçekleşmesi için bölgedeki tüm siyasi görüş ayrılıklarının barışçıl ve politik açıdan çözülmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'dan açıklama

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki bombalı saldırının teröre karşı bir koalisyonun gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Riyad ve Kahire'den de kınama

Suudi Arabistan ve Mısır da İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Suudi Krallığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın terörle mücadelede Türkiye ve Irak'ın da yanında olduğu bildirildi.

Mısır'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İstanbul'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Sözcü, uluslararası topluluğu teröre karşı birlik olmaya çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı SultanahmetDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabar EnsariTürkSözcüsüRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovKahireArabistanMısırKrallığıSuudi ArabistanTürkiyeIrakDışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24