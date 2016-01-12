Terör saldırısına uluslararası kınama



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabar Ensari yaptığı basın açıklamasında İstanbul'daki terör saldırsını kınadı, kurban yakınları ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

Ensari "Bu terör eylemi, teröre karşı mücadelede yerel ve uluslararası bir işbirliğinin ne kadar acil bir gereklilik olduğunu yeniden gösterdi" dedi. Bakanlık Sözcüsü, bu işbirliğinin gerçekleşmesi için bölgedeki tüm siyasi görüş ayrılıklarının barışçıl ve politik açıdan çözülmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'dan açıklama

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul'daki bombalı saldırının teröre karşı bir koalisyonun gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Riyad ve Kahire'den de kınama

Suudi Arabistan ve Mısır da İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Suudi Krallığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın terörle mücadelede Türkiye ve Irak'ın da yanında olduğu bildirildi.

Mısır'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İstanbul'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Sözcü, uluslararası topluluğu teröre karşı birlik olmaya çağırdı.