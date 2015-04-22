Terör saldırısı tesadüfen engellendi



Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Fransız polisinin Paris'te 'bir veya iki kiliseye' saldırı düzenlemeyi planladığından şüphelenilen 24 yaşındaki Fas kökenli bir Fransız'ı gözaltına aldığını açıkladı.

Bilişim öğrencisi olan şüphelinin Suriye'deki cihatçılara katılmayı planladığı gerekçesiyle istihbarat makamları tarafından takip edildiği ve bir cinayete karıştığından da şüphelenildiği kaydedildi.

Şüphelinin geçen pazar sabahı polisi aradığı ve bir kavgada yaralandığını söylediği, Fransız polisinin ise bacağında bir kurşun yarası tespit edilen şüphelinin kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurduğu bildirildi.

Kan izlerini takip eden polis, şüphelinin aracında birçok silah buldu. Bunun üzerine şüphelinin Paris'in güneyinde bulunan evinde arama yapıldı.

İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, evde yapılan aramada da çok sayıda ağır ve hafif silah, mermi, çelik yelek, bilgi ve iletişim materyalleri bulunduğunu, elde edilen verilerin zanlının kısa süre içinde bir saldırı planladığını "şüphe götürmez şekilde" ortaya koyduğunu kaydetti.

Gözaltında tutuluyor

Şüphelinin halen gözaltında tutulduğu, soruşturmanın savcılığa devredildiği, pazar gününden bu yana şüphelinin yakın çevresinden birçok ismin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan incelemeler sırasında zanlının Paris'in banliyölerinden Villejuif'da işlenen bir cinayetle de bağlantısı olduğunun ortaya çıktığı bildirildi. Pazar günü 32 yaşındaki bir kadının otomobilinde ölü bulunduğu, vücudunda üç kurşun yarası tespit edilen kurbanın otomobilinde de şüphelinin DNA'sına rastlandığı kaydedildi. Fransız Emniyeti'nden alınan bilgilere göre saldırı planlarının hedefinde de yine Villejuif'daki kiliseler bulunuyordu.