Terör saldırısı şüphelisi Türk çift, Almanya'da tutuklandı

Almanya’nın Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, Frankfurt kenti yakınlarındaki bir eve düzenlenen baskında, terör saldırısına hazırlandıkları öne sürülen Halil D. ve eşi Şenay D.'nin yakalandığını açıkladı. Associated Press haber ajansı, yapılan operasyonla ilgili olarak, "Boston Maratonu saldırısına benzer bir eylem engellendi" ifadesini kullandı.

Hessen İçişleri Bakanı Beuth, elde edilen delillere göre, isimleri Halil D. ve Şenay D.'nin saldırı hazırlığında olduğuna dair ellerinde bilgiler olduğunu açıkladı. Çiftin, saldırı hazırlığında olduğu etkinliğin Frankfurt kentinde yarın yapılacak bisiklet yarışı olduğu iddia edild.

Frankfurt yakınlarındaki Oberursel’de yaşayan 35 yaşındaki Halil ile 34 yaşındaki eşi Şenay D’nin evlerine gece yarısı baskın düzenleyen özel harekat polislerin, evde yapılan arama sırasında patlamaya hazır boru tipi bomba, patlayıcı madde, tüfek ve bir miktar da mermi ile mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Evde yapılan aramada bomba, silah ve patlayıcı madde bulundu

Alman vatandaşı Halil D. ile Türk vatandaşı eşi Şenay D.’nin bir süredir polis takibinde olduğu, polisin mart ayından beri telefonlarını dinlediği ve takip ettiği Türk karı kocanın, bir süre önce bir markette patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler satın aldığı öğrenildi.

Frankfurt savcılık sözcüsü de Türk karı kocanın evinde yapılan aramada bomba, silah ve patlayıcı madde ile mühimmatın bulunduğu yönündeki bilgiyi doğruladı.

Sorgusu tamamlanan çift, tutuklanarak cezaevine kondu. Alman polisinden ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada, bisiklet yarışının güvenlik önlemi gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu.