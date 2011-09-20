-''Terör saldırısı ihtimali yüksek'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara'daki patlamanın, terör saldırısı olması ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Şahin, Afganistan Mülteciler ve Geri Dönenler Bakanı Cemahir Enveri ile görüşmesinin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, patlamada 3 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti. İlk belirlemelere göre, park halindeki ''06 BS 099'' plakalı bir araçta şiddetli bir şekilde patlama meydana geldiğini, daha sonra diğer araçlarda da yakıt cinsinin LPG olmasına bağlı patlamalar olduğunu anlatan Şahin, söz konusu aracın 13 Eylül'de devri yapılmadan satın alındığını bildirdi. Bunun bir terör saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Şahin, ''Ayrıca görgü tanıklarının bir ifadesi var. Elinde tüple dışarıya çıkan bir şahıstan bahsediliyor. Onun üzerinde de duruluyor şu anda. Eğer o olasılık ki zayıf bir olasılık gibi gözüküyor, tüketilirse o zaman terör olayı şeklinde kendini gösteriyor bu saldırı'' dedi. Olay yerinin araç parkının ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bir yer olduğuna işaret eden Şahin, ''Patlamayla daha çok insana zarar verme hedefinin gözetildiği görülüyor. Kamera kayıtları inceleniyor, henüz incelemelerin sonucuna ulaşılamadı, takip ediliyor. Terör saldırısı, her yeredir, herkesedir. Onlar için bebek, yaşlı, polis, vatandaş ayrımı yok. Türk milletinin tamamı hedef'' diye konuştu.