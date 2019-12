Terör saldırısı ihbarları Avrupa'da seyehat uyarılarını artırdı

T24

ABD ve Japonya'nın ardından Avustralya da Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi. Avustralya Dışişleri Bakanlığı bugün yayımladığı seyahat uyarısında 30'dan fazla Avrupa ülkesinde toplu taşıma araçlarıyla turistik yerlerde saldırı düzenlenebileceğini vurguladı. Ancak Canberra yönetimi, olası terör saldırıları karşısında Avrupa'ya seyahatlerin alarm seviyesini değiştirmedi.Geçtiğimiz hafta uluslararası basın yayın organlarında El Kaide'nin Almanya, İngiltere ve Fransa'ya yönelik saldırı planladığına ilişkin gizli istihbarat bilgileri yayımlanmıştı. Amerikan FOX News televizyonu, teröristlerin Almanya'nın başkenti Berlin'de lüks bir otele, ana tren garına ve televizyon kulesine yönelik saldırı planladığını ileri sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı da hafta sonunda Avrupa'ya gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise terör örgütü El Kaide'nin Almanya'da saldırı planladığı yönünde 2009 ilkbaharından bu yana bazı ipuçlarına sahip olduklarını, ancak bu konuda yeni somut deliller bulunmadığını açıkladı. Çeşitli istihbarat teşkilatlarından alınan bilgilerin yetkili Alman makamları tarafından her zamanki dikkat ve hassasiyet ile değerlendirildiğini belirten Federal İçişleri Bakanı, bu bağlamda kısa bir süre önce Almanya dışında bazı tutuklamalar olduğunu hatırlattı.Müttefik ülkeler ile sıkı bir işbirliği içinde olduklarını ve ellerindeki her türlü bilgi kaynağını kullandıklarını ifade eden Thomas de Maiziere, Almanya'da terör saldırıları düzenleneceği konusunda somut bir bilgiye sahip olmadıklarını, ancak Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin uluslararası terörizmin hedefinde bulunduğunu, bu nedenle soyut bir tehlikenin var olduğunu söyledi.Her türlü ipucunu ciddiye aldıklarını ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydeden Alman bakan, uygulamalar ve alınan önlemler konusunda ayrıntılı bilgi veremeyeceğini, ancak günümüzde ve gelecek için tüm önlemlerin alındığını, şimdilik alarm durumuna geçilmesi için bir neden olmadığını sözlerine ekledi.Alman Polis Sendikası (GdP) ise saldırı uyarılarını ciddiye aldıklarını duyurdu. Sendika Başkanı Konrad Freiberg “Passauer Neue Presse” gazetesine verdiği demecinde, birçok Alman vatandaşının Afganistan'daki terör kamplarında eğitim alıp Almanya'ya geri döndüğüne dikkat çekti. Freiberg, “saldırı olasılığını dikkate almalıyız” diye konuştu. Polis Sendikası'nın tahminlerine göre terör kamplarında eğitim aldıktan sonra şu an Almanya'da yaşayan 40 kişi var.