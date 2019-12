Terör saldırısı açıklaması 4 saat sonra geldi

T24- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Kumrular Sokak'ta yaşanan patlamanın büyük ihtimalle bir terör saldırısı olduğunu, 06 BS 099 plakalı, 13 Eylül'de noter devri yapılmadan satılmış bir araçtan meydana geldiğini kaydetti. Şahin 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "kınadıklarını" söyledi.



Patlamanın üzerinden 4 saat geçtikten sonra ilk resmi açıklamayı yapan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olayın ilk bulgularını açıkladı. Patlamanın ardından 5 dakika içerisinde polisin ve itfaiyenin olay yerine intikal ettiğini ve incelemelerin devam ettiğini belirten Şahin, "Patlamanın ilk belirlemelere göre orada park eden araçlardan 06 BS 099 plakalı Laguna marka bir araçta şiddetli bir şekilde meydana geldiği diğer araçlarda da yakıt cinsinin LPG olmasına bağlı olarak tüplü olması nedeniyle diğer araçlarda da patlamalar meydana geldi" diye konuştu. Bakan Şahin söz konusu araçla ilgili olarak "Bu araç da LGP'li ilk bilgilere göre. Araç 13 Eylül'de devri alınmadan satın alınmış, parası verilerek satın alınmış bir araç. Ama henüz Noter devri yapılamamış" bilgisini verdi.





3 can kaybı





Olayın ardından 15 vatandaşın yaralandığını ve 5 vatandaşın durumunun ciddiyet arz ettiğini belirten Şahin, yaralı vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Şahin olay yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın da intikal ettiğini belirterek, "Onlar incelemelerini yapıyorlar. Olay yeri kendilerine terk edildi. Yaptıkları incelemede bina içi incelemede sokakta ve caddede can kaybı daha doğrusu bir kaybımız kayıp vatandaşımız yoktu. Ancak binaların içinde yaptıkları incelemelerde aramalarda adli makamların yani Ankara Savcılığının, intikal eden ön bilgilere göre 3 adet maalesef vatandaşımızın patlamadan dolayı can kaybına maruz kaldığı bilgisi var elimizde" diye konuştu.







Terör saldırısı





Şahin Almanya'dan Cumhurbaşkanı Abdullah terörü lanetleyen ifadelerle saldırıyı kınaması konusunda da "son derece yerinde bir tepkidir" değerlendirmesini yaptı. Bunun bir terör saldırısı olduğu konusunda çalışmaların netlik kazandığına işaret eden Şahin, "Terör saldırısı olma ihtimali yüksek ama ayrıca görgü tanıklarının bir ifadesi var. Elinde tüple dışarıya çıkan bir şahıstan bahsediliyor. Onun üzerinde de duruluyor şu anda. ,eğer o olasılık ki zayıf bir olasılık gibi gözüküyor. Tüketilirse o zaman terör olayı şeklide kendini gösteriyor bu saldırı" dedi.







‘Onların bebek, yaşlı ayrırımı yok’







Saldırganların hedefinin belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine ise Bakan Şahin şunları söyledi:



"Hedefi tabi eylemi yapan en iyi bilir. Ama bu eylemi yapanların hedefini ancak şimdilik tahmin edebiliyoruz. Kamera kayıtları inceleniyor. Henüz sonuçlanmadı incelemelerin sonucuna ulaşılamadı. Onlar takip ediliyor. Hedef gözetmeden yapılan bir hedeftir. Terörün ki terör saldırısı onun için herkes hedef. Onlar için bebek, yaşlı, polis, vatandaş ayrımı yok. Onlar için bir yerde Türk milletinin tamamı hedef. Türkiye hedef. Çalışma olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülüyor. Şimdi olayın olduğu yer neticede Kumrular caddesi üzeri. Araç parkının çok yoğun olduğu bir yer. İnsan hareketinin de yine yoğun olduğu bir yer. Patlama ile daha çok insana zarar verme hedefinin gözetildiği gözüküyor. Onun dışında başka bir amaç düşünülmüyor."