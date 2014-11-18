Terör saldırılarında rekor artış



Merkezi Avustralya'nın Sidney kentindeki düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü, 2014 Küresel Terörizm Endeksi'ni açıkladı. Endekste 2013 yılının verileri değerlendiriliyor.

Raporda, dünya genelinde terör saldırılarının 2012 yılına kıyasla yüzde 44, terör saldırılarına kurban gidenlerin sayısının da yine bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında arttığı belirtiliyor. Buna göre, terör olaylarında 2012 yılında 11 bin 133, 2013 yılında da 17 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

Raporda, terör saldırılarından büyük bir bölümünden radikal İslamcı örgütler Boko Haram, El Kaide, IŞİD ve Taliban'ın sorumlu olduğuna dikkat çekiliyor. Enstitü, 2013 yılında terör saldırılarına kurban gidenlerin yüzde 66'sından bu örgütlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiğine işaret etti.

Saldırıların yüzde 80'inden fazlasının ise Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve Suriye'de meydana geldiği tespit edildi. Terörizmden en çok etkilenen ülkenin Irak olduğunun ise altı çiziliyor. Irak'ta terör kurbanlarının sayısı yüzde 164 artarak 6 bin 362'ye yükseldiği belirtiliyor.

Enstitü Başkanı Steve Killelea, terör saldırılarının artmasının önemli nedenlerinden birinin Suriye'deki iç savaş olduğunu ve IŞİD'in komşu Irak'ta da bu şekilde yayıldığını söyledi.

160 ülkeden toplanan verilerin incelendiği raporda, toplam 60 ülkede terör kurbanlarının kayıtlara geçtiği vurgulandı. Terör olaylarından OECD ülkelerinden 8'inin etkilendiği ve bu ülkeler arasında Türkiye, Meksika, ABD, İngiltere, İsrail'in bulunduğu kaydedildi.