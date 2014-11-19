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Terör saldırılarında ölenlerin sayısı bir yılda yüzde 61 arttı!

Küresel Terör Endeksi’ne göre 2013’te terör saldırısında 18 bin kişi öldü. Türkiye terörden en çok etkilenen 17. ülke oldu

19 Kasım 2014 09:52

Merkezi New York’ta bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından yayımlanan 2014 Küresel Terörizm Endeksi’ne göre, 2013’te bir önceki yıla oranla yüzde 44 artışla yaklaşık 10 bin terör saldırısı düzenlendi. Terör saldırılarında ölenlerin sayısında ise yüzde 61 artış yaşandı. Terör saldırılarındaki ölümlerin yüzde 66’sından IŞİD, El Kaide, Boko Haram ve Taliban örgütlerinin sorumlu olduğuna dikkat çekilen raporda, 2013’te 60 ülkedeki terör saldırılarında 17 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

2000-2013 yılları arasında en fazla ölüme neden olan örgüt 8 bin 763 kişi ile Taliban olurken, örgütü 8 bin 585 kişi ile El Kaide, 3 bin 440 kişi ile Boko Haram ve 3 bin 111 kişi ile IŞİD izledi.

Rapora göre, saldırılarda 6 bin 362 kişinin yaşamını yitirdiği Irak, terörden en çok etkilenen ülke oldu. Türkiye ise 162 ülke arasında terörden en çok etkilenen 17’nci ülke oldu. Türkiye’de 2013’te 34 terör olayı olduğu, 57 kişinin terör olaylarında öldüğü, 162 kişinin de yaralandığı aktarıldı. IEP’nin 2000’den bu yana ABD’deki Küresel Terörizm Veri Tabanı’nı kullanarak hazırladığı rapora göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri arasında terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Meksika izledi. 2014’te en fazla terör riski barındıran ülkeler ise Angola, Bangladeş, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Etiyopya, İran, İsrail, Mali, Meksika, Myanmar, Sri Lanka ve Uganda olarak belirtildi.

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