Terör saldırılarında 10 ayda bin çocuk yetim kaldı!

Son dönemlerde artan terör saldırıları ve PKK'ya yönelik operasyonlarda son 10 ayda 12 çocuk hayatını kaybederken, saldırılar şehit düşen asker, polis memuru ve korucu ile sivil vatandaşın bin çocuğunu da yetim ve öksüz bıraktı.

12'si terör kurbanı

7 Temmuz 2015-17 Nisan 2016 tarihlerini kapsayan terör saldırılarında 241'i asker, 157'si polis, 9'u korucu olmak üzere 407 güvenlik görevlisi şehit edildi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de yer aldığı 291 sivil yaşamını yitirdi.

Milliyet'in haberine göre, hayatını kaybeden 12 çocuk arasında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lılarca yola yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişinden kısa bir süre önce patlatılması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat Sımpil ile Şırnak'ın İdil ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Hidayet Tek de bulunuyor. Şehit düşen güvenlik görevlileri ile sivil vatandaşın bin çocuğu da saldırılar nedeniyle yetim ve öksüz kaldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 18 gün önce Korucubaşı Adnan Durak, eşi ve biri 3 aylık diğeri 3 yaşında iki çocuğunun gözleri önünde Girmeli Aile Sağlık Merkezinde PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülerek, şehit edildi. Hani İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Salih Eroğlu ise Diyarbakır-Hani karayolunda teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda hamile eşi ve 3 yaşındaki oğlunun yanında şehit oldu.

Çocuklarını göremediler

PKK saldırılarında şehit düşen asker, polis ve geçici köy korucusu ile sivil vatandaşın bin çocuğu da yetim ve öksüz kaldı. 10 asker ve polis ise hamile eşlerinin dünyaya getireceği çocuklarını dahi göremeden şehit düştü.