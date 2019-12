-Terör saldırılarına bölge halkından tepki DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2011 - Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşları terör örgütü PKK'nın hain saldırılarını kınadı. Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, saldırılara ''Artık insanlıkla bağdaştırmıyorum. Bu insanların kalbinin olduğuna inanmıyorum'' sözleriyle tepki gösterdi. Siirt'te 4 genç kız ve Batman'da hamile bir kadın ile 4 yaşındaki çocuğunun öldürülmesinin hiç bir izahı olamayacağını belirten Atan, ''Asker, sivil hiç kimsenin suçu yok. Bunu şiddetle kınıyorum.Ben bir Kürt kadını olarak çok büyük üzüntü duyuyorum. Ben Kürtlüğümle gurur duyuyorum ancak bu şiddete de karşıyım. Bu Kürt sorunu değildir" dedi. MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şahabettin Aykut da tüm ülke olarak artık ölümlerden bıktıklarını ifade ederek, ''Yeter artık'' dedi. Aykut, hak aramanın insanları öldürmekle aranamayacağını belirtti. MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suat Özdemir de artık söylenecek bir söz kalmadığını, bölge insanı olarak bu tür saldırılardan bıktıklarını söyledi. ''Artık bu ölümlerin bitmesi lazım. 8 aylık hamile kadın ve kızı öldü. Siirt'te, Ankara'da, Şırnak'ta fark etmiyor. Her gün bir yerden ölüm haberi geliyor. Sonuçta insan hayatı bu. İnsan hayatının değerinin farkında değiliz. İnsan hayatından değerli hiç bir şey yoktur'' diyen Özdemir, bir insanın ölmemesi için artık ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istedi. Hangi taraftan gelirse gelsin şiddet olaylarını kınadıklarını kaydeden Özdemir, ''Artık insanlar ölmesin'' diye konuştu. Siirt Barosu Başkanı Cemal Acar ise şiddetin artık araç olmaktan çıkmış olması gerektiğini, bu görüşünü Tunceli'de geçen hafta yapılan Doğu ve Güneydoğu Baroları Başkanları toplantısında oy birliği ile alınan kararla dile getirdiklerini kaydetti. Şiddetin sona ermesi ve güven ortamının tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu: ''Şiddetin her türlüsünü ve özellikle sivil vatandaşlara yönelik şiddeti tasvip etmek mümkün değildir. Çatışmaların kırsaldan kent merkezlerine taşınması toplumsal hafızalarda büyük yaralara yol açıyor. Bu dönemde BDP Meclis'e gitmeli ve inisiyatif almalıdır. Hiç bir şiddet, şiddetle sona erdirilemez.'' Siirt İş Adamları Derneği Başkanı Faruk Pamukçu da, ''Daha fazla acı daha fazla gözyaşı olmasın. Son zamanlarda bu olaylarda masum vatandaşların yaşamlarını yitirmelerini tasvip etmek mümkün değildir. Diyalog sürmelidir. Halkımızın en büyük özlemi olan yeni ve demokratik bir anayasa için bir an önce bütün tarafların katılımıyla hazırlanmaya başlanmalıdır. Ülkemizin ve özellikle bölgemizin huzura ihtiyacı vardır. Bu yaşanan olaylar vesayet rejiminin sürmesini ve ülkemizin gelişmesini istemeyen yerel ve küresel aktörlerin ekmeğine yağ sürüyor'' dedi. Merkezi Mardin'de bulunan Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Akgül de terör örgütünün saldırılarını kınadıklarını söyledi.