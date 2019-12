-Terör saldırıları Türkiye genelinde protesto edildi ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırı yurdun çeşitli yerlerinde yapılan gösteri ve açıklamalarla protesto edildi. İstanbul'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda toplanan bir grup, ''Ya bu kanı durdurun, ya bu millet durduracak'' yazılı pankart açarak, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Askere uzanan eller kırılsın'' ve ''Türk-Kürt kardeştir, bölücüler kalleştir'' şeklinde sloganlar attı. Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı okudu. Bu arada, MHP İstanbul İl Başkanlığınca, aynı yerde ve saatte yapılacağı duyurulan protesto gösterisi, provokasyona neden olabileceği gerekçesiyle iptal edildi. MHP Şişli İlçe Başkanlığı üyeleri de Şişli Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama yapan MHP Şişli İlçe Başkanı Suat Kızılkaya, Hakkari'deki hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, ''Açılım projesinden bir an önce vazgeçilmeli, terörün sona erdirilmesi için net adımlar atılmalıdır. Akan kanın durmasını istiyoruz'' diye konuştu. Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan partililer, terör örgütü aleyhine sloganlar attıktan sonra dağıldı. -Ankara- Çankaya Belediyesi çalışanları, Hakkari'deki saldırıyı ''sessiz protesto'' düzenleyerek kınadı. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ile belediye meclis üyeleri ve çalışanları, saldırıyı kınamak amacıyla Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplandı. Bülent Tanık, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine de başsağlığı diledi. Toplumsal barış umudunun çok ağır yaralandığı bir gün yaşandığını belirten Tanık, ''Üzüntümüz çok büyük. Saldırıyı sessizlik içinde protesto edeceğiz'' dedi. Daha sonra, grup bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, Hakkari'deki saldırıyı protesto etti. Polatlı ilçesinde de bir grup öğrenci Terörü Telin yürüyüşü gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi yaklaşık 100 kişi okul önünde dev Türk bayrağı açarak başlattıkları yürüyüşe izinsiz olduğu gerekçesiyle emniyet görevlileri izin vermek istemedi. Yürümek istediklerini belirterek, bir süre polislerle görüşen gruba Sakarya Şehitliğine kadar izin verildi. Polatlı Şehitlik Kavşağı'ndaki okulları önünden Sakarya Şehitliği'ne kadar sloganlar atarak yürüyen grup, şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve istiklal marşı okudu. Ankara Şehit Aileleri Federasyonu ve Alperen Ocakları üyesi bir grup, Hakkari'deki saldırıyı protesto etti. Güvenpark'ta toplanan grup, İstiklal Marşı okudu ve terörü lanetleyen dövizler açtı. Atatürk posteri ve Türk bayrakları taşıyan grup, ''Bizim Türk-Kürt kavgamız yok, Apo'yla kavgamız var'', ''Evlerde asker olacak çocuk kalmadı. Ocaklar kurudu'' şeklinde sloganlar attı. Grup, daha sonra Başbakanlık'a yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Bir süre daha slogan atan grup, yarın tekrar Kızılay'da toplanmak üzere dağıldı. Çubuk ilçesinde, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Hakkari'deki terör saldırısını kınadı. Avan, yaptığı basın açıklamasında Hakkari'deki hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyesi bir grup, Abdi İpekçi Parkı'nda toplanarak terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Sağlık-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin, burada yaptığı açıklamada, Hakkari'deki terör saldırısının birden fazla noktada aynı anda gerçekleştiğini ifade ederek, bunun istihbarat zafiyetini gösterdiğini öne sürdü. Şahin, ''Kürt, Çerkez, Azeri, hepsi Büyük Türk milletinin birer ferdidir. Kimse bizi bölemez'' dedi. -İzmir- İzmir İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, encümen üyeleriyle İzmir Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Hakkari'de yaşanan hain saldırının Türkiye'yi yasa boğduğunu, şehit ailelerine taziyede bulunmak amacıyla derneği ziyaret ettiklerini ifade eden Değirmenci, ''Türkiye'nin üniter devlet yapısını hiç bir terör eylemi bozamayacak. Türk milleti terör karşısında eğilmeyecek'' dedi. İzmir Şehit Aileleri Derneği organizasyonunda, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla pazar günü ''teröre tepki'' mitingi yapacaklarını belirten Alphan, ''Teröre tepki gösteren tüm İzmirlileri Türk Bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz'' diye konuştu. -Trabzon- Terör saldırısını protesto etmek amacıyla Atapark'ta bir araya gelen bir grup, Atatürk Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca terör aleyhinde çeşitli sloganlar atan gruba bazı vatandaşlar da katıldı. Atatürk Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne gelen gruptakiler burada İstiklal Marşı okuyarak, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Geldikleri Uzun Sokak güzergahını kullanarak geri dönen gruptakiler, bir süre daha terör örgütü aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı. Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Karaca da Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, terörün ülkenin birinci sorunu olduğunu vurgulayarak, ''Hainler bu güzel ülkemizde kan ve gözyaşı dökmeye devam ediyorlar ve ülkemizi içten yıkmak için mücadele veriyorlar. Ama bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya çalışan hiç kimse asla ve asla emeline ulaşamayacak'' dedi. Terörün yaşandığı dönemlerde gazete, televizyon, radyo ve internet sitesi gibi haber yayınlarının durdurularak özel ortak milli yayına geçilmesini savunan Karaca, ''Terörü ve teröristi hiç kimse kalıplaşmış laflarla kınamasın'' diye konuştu. -Zonguldak- Zonguldak'ta, taksiciler araçlarıyla tur atarak, vatandaşlar da yürüyüş düzenleyerek Hakkari'deki hain saldırıyı protesto etti. Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası binası önünde toplanan yaklaşık 100 taksici, siyah kurdele bağladıkları ve Türk bayrağı astıkları araçlarıyla kent merkezinde tur atarak saldırıya tepkilerini gösterdi. Taksilerin kent merkezinden geçişi sırasında Madenci Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş da terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçmek isteyen gruba, polis ekipleri şartlı izin verdi. Grup, Gazipaşa Caddesi'nden valilik binası önündeki Şehitler Anıtı'na kadar yürüyerek burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Sloganlar ve alkışlarla protestosunu sürdüren vatandaşlar, daha sonra dağıldı. Öte yandan Alaplı ilçesinde de Özel Halk Otobüsü şoförleri araçlarına siyah kurdele bağlayıp Türk Bayrağı asarak teröre tepkilerini gösterdi. Ereğli ilçesinde ise Atatürk Düşünce Derneği üyesi bir grup, saldırıyı protesto amacıyla Atatürk Anıtı önünde Türk Bayrağı ile 24 saat nöbet tutacaklarını bildirdi. -Düzce- Düzce Üniversitesinden bir grup Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşanan hain saldırıyı protesto etti. Ellerinde pankartlarla ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'' sloganları eşliğinde İstanbul Caddesi Spor sokak'tan Anıtpark alanına yürüyen grup, burada şehit askerler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Daha sonra grup adına açıklama yapan Kaan Yıldız, kalplerindeki vatan ve millet sevgisini taşıyan Türk gençliği olarak PKK'nın hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceklerini kaydederek, ''Gerekirse mücadelemizi son nefes, son nefer, son damla kanımıza kadar sürdüreceğiz. Bu uğurda yıkılmayarak, Allah'ın izniyle başaracağız, başaracağız, başaracağız'' diye konuştu. Açıklamanın ardından, grup bir süre slogan attıktan sonra sessizce dağıldı. Eğitim-Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Hakkari'de düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Bu ve benzeri menfur olayları tertipleyen kirli eller, demokratikleşmede mesafe kat etmemize ve kardeşçe yaşamamıza engel olamayacaklardır. Eğitim-Bir-Sen olarak, amacı, sonucu ve geçekleştireni kim olursa olsun, her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz'' ifadelerine yer verdi. -Bursa- Bursa'da bir grup, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki saldırıyı protesto etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi üyeleri, Orhangazi Parkı'nda bir araya gelerek, terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Derneğin Bursa Şubesi Başkanı Turgut Çakmak, burada yaptığı basın açıklamasında, Türk milletini derinden yaralayan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi. Terörün son dönemde arttığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu: ''Şehit aileleri ve gazilerimizin sabrı artık çatlamıştır. Artık zaman, başsağlığı ve sabır dilemekten ziyade, eli kanlı bebek katillerine en sert şekilde cevap verme zamanıdır. Bu meyanda Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılarak, terör suçlarına idam cezası getirilmelidir. Bebek katili Öcalan, derhal idam edilmelidir.'' Grup, açıklamanın ardından dağıldı. -Çanakkale- Çanakkale Barosuna kayıtlı bir grup avukat, Hakkari'deki hain saldırıyı sessiz bir yürüyüşle protesto etti. Adliye önünde toplanan avukatlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessizce yürüdü. Burada, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Baro Başkanı Tülay Ömercioğlu, grup adına yaptığı açıklamada, güne 24 askerin şehit edilmesi ve 12 vatan evladının yaşam savaşı verdiğinin haberiyle uyandıklarını anımsattı. Terör saldırısıyla, sadece 24 ocağa değil, tüm Türkiye'ye ateş düştüğünü dile getiren Ömercioğlu, şöyle konuştu: ''(Hainler mutlak suretle cezalarını bulacak) diye hep beraber dinledik. (Sözün bittiği yerdeyiz) sözlerini bugüne kadar artık dinlemekten bir anlamda bıktık. Biz bugün Çanakkale Barosu olarak toplandık. Toplanmamızın sebebi, söz gerçekten bitti. Biz bugün burada hiçbir şey söylemiyoruz. Sözün bittiğini söylüyoruz.'' Diğer yandan, Galatasaray taraftarlarından oluşan Ultraaslan'ın Çanakkale'deki üyeleri, terör saldırılarını kınadı. Taraftar grubundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından yapılan alçakça saldırılarda şehit olan ve yaralanan askerler dolayısıyla derin üzüntü içerisinde oldukları belirtildi. -Denizli Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite senatosunun saldırıları nefretle kınadığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Herkes bilmelidir ki geleceğimizi tehdit eden iç ve dış odaklı bölücü güçlerin bu tarz hain saldırıları hedefine ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecek, aksine milletçe kenetlenmemizi, terör karşısında metanetle duruşumuzu daha da güçlendirecektir. Bu tür tahrik edici olaylar karşısında kamuoyunun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağduyusunu ve yüksek moralini muhafaza etmesi, kirli oyunların bozulması ve demokrasi yürüyüşümüzün devamlılığı açısından önem arz etmektedir.'' Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıların amacının milletin moralini bozmak ve günlük hayatı sekteye uğratmak olduğunu belirterek, devletin gereken neyse onu yapacağından şüpheleri olmadığını bildirdi. -Van- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, uzun süreden beri bölgede gizli emelleri olan, güçlü bir Türkiye istemeyen birtakım düşmanların ve onların piyonlarının, kardeşliği yıkmak için insanlar arasına ayrılık tohumu saçmaya çalıştığı kaydedilerek, ''Bütün bu sinsi planlara karşı, aziz milletimiz birliğini ve bütünlüğünü korumayı bilmiş, oyuna gelmemiştir. Biz de Yüzüncü Yıl Üniversitesi mensupları olarak ülkemizin ve bölgemizin üzerinde oynanan oyunların, birliği, kardeşliği bozmaya yönelik sinsi planların farkındayız ve kardeşliği bozacak her türlü nifak hareketine, millet ile karşı koyacağız'' denildi. -Samsun Samsun'da Gazi Caddesi'nde toplanan bir grup öğrenci, Çukurca'da güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınamak için yürüyüş gerçekleştirdi. Osmaniye Caddesi'ni takiben İstiklal Caddesi'ne yürüyen grup, güzergah boyunca terör örgütü aleyhine slogan attı. Hakkıbey Caddesi üzerindeki Sosyalist Parti binası önünde bir süre duran grup, gösteriye burada devam etti. Lise Caddesi'ne kadar gelen grup olaysız dağıldı. -Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Senatosundan yapılan yazılı açıklamada da yaşanan terör olaylarınıdan dolayı yüreklerin dağlandığı ve derin üzüntü yaşandığı kaydedildi. Hain saldırıların, milletin birlik ve beraberliğini bozmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ilelebet muhafaza ederek kararlılığımızı ve inancımızı korumaya devam edeceğiz. Büyük bir vatan aşkı, bağımsızlık tutkusu ve sağlam bir inançla verdikleri mücadelede yaşamını yitirip ebediyete intikal eden ve manevi rütbelerin en yücesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere Türk milletimize, tüm emniyet teşkilatımız ve silahlı kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.'' -Erzincan Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. ''Kahrolsun PKK'', ''Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz'' şeklinde slogan atan grup, meydanda şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına konuşan Timuçin Köstek, terör saldırısına tepki gösterdi. Şehitler için dua eden grup, olaysız dağıldı. -Çankırı Çankırı'da sivil toplum kuruluşları, hain saldırıyı protesto etmek amacıyla miting düzenlediler. Anıt Alanı'nda düzenlenen mitinge yaklaşık 600 kişi katıldı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Çankırı Barosu Başkanı Erkan Köroğlu, her türlü terör saldırısını lanetlediklerini ifade etti. Çankırı Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, yarın 12.00'da geniş çaplı bir miting düzenleyeceklerini ifade ederek, tüm Çankırılıları davet etti. -Kocaeli Kocaeli'de Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Sabri Yalım Parkı'na yürüyen çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Bitlis ve Hakkari'de şehit olan asker ve polisler için saygı duruşunda bulundu. Aynı yerde toplanan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ise çeşitli sloganlar atarak Sabri Yalım Parkı'na yürüdü. Parkta grup adına açıklama yapan TGB Kocaeli Şubesi Başkanı Volkan Bozkurt, terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, Atatürk gençliği olarak ülkenin bölünmesine izin vermeyeceklerini söyledi. -Muğla Muğla'da, ellerinde Türk bayraklarıyla Kötekli Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurtları önünde toplanan üniversite öğrencileri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Grup adına basın açıklaması yapan Emrah Oltulu, Hakkari'deki saldırıyı öğrenciler ve Muğla'da yaşayan vatandaşlar olarak lanetlemek için toplandıklarını söyledi. Oltulu, Hakkari'deki hain saldırıyı şiddetle kınayıp, lanetlediklerini belirterek, ''Bugün ülkemiz şehit haberleri ile yasa büründü. Ülkemiz üzerinde oynanan bu insanlık dışı kanlı oyuna kimse seyirci kalamaz. Terör eylemlerine karşı herkesi sorumlu olmaya davet ediyoruz. Hakkari'de vatan için canı seve seve feda eden Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Amacımız Tüm ülkeye buradan sesimizi duyurmak ve terörü lanetlemek'' dedi. Basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Polis ekiplerinin dağılarak tek tek yürümesini isteyen gruptakiler ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Gençlik Parkı'na kadar yürüyerek, terör örgütü aleyhine slogan atan grup, daha sonra dağıldı. -Trabzon Trabzon'da, kalabalık bir grup, terörist saldırıları protesto etti. Terör saldırısını protesto etmek amacıyla Uzun Sokak girişinde bir araya gelen grup, Atatürk Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca terör örgütü aleyhinde sloganlar atan gruba bazı vatandaşlar da katıldı. Atatürk Alanı'ndaki Atatürk anıtı önüne gelen gruptakiler burada İstiklal Marşı okuyarak, şehitler için saygı duruşunda bulundu. -Edirne Edirne'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 24 askerin şehit edildiği terör saldırısı yürüyüşle protesto edildi. PTT Başmüdürlüğü önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Askere uzanan eller kırılsın'' sloganları attı. Eğitim İş Edirne Şubesi Başkanı Nazım Kırıcı, burada yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütünün her geçen gün eylemlerini bir öncekinden daha vahşice ve kuralsızca gerçekleştirdiğini belirtti. Türk milletinin birliği ve ulusal bütünlüğünün bugün çok ciddi bir tehdit altına girdiğini ifade eden Kırıcı, şunları söyledi: ''Dün Bitlis'te 5'i polis aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3'ü sivil 8 kişi teröre kurban giderken, gece saatlerinde de teröristlerce yapılan saldırılar sonucu Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 24 güvenlik görevlisi şehit düştü. Terör örgütü her geçen gün eylemlerini bir öncekinden daha vahşice ve kuralsızca gerçekleştirmektedir.'' Konuşmanın ardından grup sloganlar atarak Atatürk anıtına kadar yürüdü. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grup, daha sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.