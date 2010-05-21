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Dünya

Terör saldırıları soruşturması için MI5 bilgileri araştırılacak

İngiltere'de 2005'te Londra'da meydana gelen bombalı terör saldırılarıyla ilgili soruşturma başlıyor.

21 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiltere'de "7/7" olarak bilinen, 7 Temmuz 2005'te başkent Londra'da meydana gelen bombalı terör saldırılarıyla ilgili yürütülecek soruşturmada, MI5'in istihbarat bilgileri de araştırılacak.


52 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili İngiliz polisi ve ülkenin iç istihbarat servisi MI5'in, saldırı öncesi aldığı herhangi bir istihbarat bilgisi olup olmadığı sorgulanacak.


Kraliyet Adalet Mahkemesi yargıcı Lady Hallett yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 2005 Londra saldırılarından önce saldırılarla ilgili alınan olası istihbarat bilgilerinin araştırılabileceğini söyledi.


Saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları avukatları aracılığıyla "saldırıların önlenip önlenemeyeceğinin" soruşturulmasını talep ediyordu.


Daha önce ertelenen "7/7" soruşturmasının, gelecek Ekim ayında başkent Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülmeye başlanması bekleniyor.

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