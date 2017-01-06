Terör saldırıları Louvre Müzesi'ni de vurdu

Türkiye şiddet eylemleri nedeniyle turizm sektöründe yaşanan gerilemeyi konuşurken, Fransa’dan da benzer bir haber geldi. Ülkenin 2015’te ve 2016’da sahne olduğu IŞİD saldırıları sonrası, Paris’in sanat merkezlerini ziyaret eden yabancı turist sayısı önemli ölçüde düştü.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, dünyanın en önemli müzelerinden biri Louvre’a giden ziyaretçi sayısı yüzde 20 oranında azalarak 5.3 milyon kişiye düştü.

Empresyonist ve ekspresyonist tablo seçkisiyle meşhur Orsay Müzesi’nin ziyaretçi sayısı 3.4 milyondan 3 milyona düşerek yüzde 13 oranında azaldı.

Sadece Paris’in değil, dünyanın en önemli modern sanat müzelerinden Pompidou Merkezi’nin toplam ziyaretçi sayısı 2016’da yüzde 9 oranında artsa da, müzeden yapılan açıklamada yabancı turistlerin azaldığı ancak Fransa içinden ziyaretçilerin arttığı belirtildi.

Louvre’un kaybı 10 milyon euro

Louvre Müzesi’nin direktörü Jean-Luc Martinez, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada ‘2016’nın zor bir sene olduğunu’ söyleyerek, 10 milyon euroluk bir kayıpları olduğunu açıkladı. Martinez, Japon ziyaretçilerinin yüzde 61, Rusların yüzde 53, Brezilyalıların yüzde 47, Çinlilerin yüzde 31, Amerikalıların da yüzde 18 oranında azaldığını söyledi. Louvre, 21 senesinde dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olmuştu.

Paris’te rezervasyonlar yüzde 10 oranında azaldı

Fransa’nın başkenti Paris, IŞİD’in 13 Kasım 2015’te 130 kişiyi öldürdüğü bombalı ve silahlı saldırılara sahne olmuştu. Temmuzda Fransız Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutlamak için Nice kentinde düzenlenen Bastille Günü kutlamalarında da, bir IŞİD üyesinin kalabalığın arasına kamyonla girmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Paris Konvansiyon ve Ziyaretçi Bürosu’nun istatistiklerine göre, kentteki otellere yapılan rezervasyonlar 2016’da yüzde 10 oranında düştü.