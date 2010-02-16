Terör riski ülke listesi yayımlandı

T24 - Irak, en çok terör riski olan ülkeler listesinin birinci sırasındaki yerini korurken, bu ülkeyi sırasıyla Afganistan, Pakistan, Somali izliyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Türkiye ise 162 ülke arasında 14. sırada yer alıyor.

İngiltere'de bulunan Maplecroft adlı küresel analiz şirketi tarafından uluslararası şirketler için yapılan "Terörizim Risk Endeksi" nde en çok terör riski olan ilk 9 ülke; Irak, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Hindistan, Cezayir, Kolombiya ve Tayland şeklinde sıraladı.

Endeks, ülkelerdeki terör saldırılarının sıklığı ve saldırılar sonucu ölen insan sayısı gibi kriterlere göre her altı ayda bir yeniliyor.

Maplecroft, Irak'taki terör durumunun geçen yıla göre iyileştiğini, ancak 2009 yılında yaklaşık 4 bin 500 sivilin hayatını kaybetmesinin Irak'ı listede yine ilk sırada tuttuğunu bildirdi.

Endekse göre, terör riski yüksek olan ülkelerden bazıları ve sıralamadaki yerleri şöyle:

Filipinler (10), Türkiye (14), Rusya (15), Nijerya (24) ve İspanya ( 34).

İngiltere (41), Çin (43), ABD (46) ve Fransa (56) "orta riskli" ülkeler arasında yer alırken, Almanya (81), Kanada (116) ve Avustralya'ya (120) "düşük riskli" ülkeler sıralamasında yer verildi.