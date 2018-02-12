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Terör propagandasından gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden silahlı terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı belirlenen B

12 Şubat 2018 18:23

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden silahlı terör örgütü DHKP/C\'nin propagandasını yaptığı belirlenen B.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Zafer Mahallesi\'nde oturan B.B.\'nin sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde yakalanan B.B., gözaltına alındı. Yapılan incelemede B.B.\'nin sosyal medyadan DHKP/C terör örgütü propagandasına yönelik birçok paylaşımda bulunduğu tespit anlaşıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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