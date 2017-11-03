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Terör propagandasına tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan B

03 Kasım 2017 18:13

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan B.K., tutuklandı.
İl Jandarma komutanlığı tarafından Kömür Beldesi\'nde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen B.K\'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan B.K\'nin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarma daki sorgulaması sonrası adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

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