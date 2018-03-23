Terör propagandası yaptığı iddia edilen işçi tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin, terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı iddia edilen işçi Cesur Karagül, tutuklandı.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde taşeron firmada işçi olarak çalışan Cesur Karagül, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptı. İhbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Karagül, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Cesur Karagül tutuklanarak cezaevine gönderildi.