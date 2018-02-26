Terör propagandası ve Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği tespit edilen A.B. gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde oturan A.B.\'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiğini tespit etti. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla gözaltına alınan A.B. ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.