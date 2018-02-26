T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör propagandası ve Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A

26 Şubat 2018 15:37

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği tespit edilen A.B. gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde oturan A.B.\'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiğini tespit etti. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla gözaltına alınan A.B. ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitKırklareli DHA KIRKLARELİ LüleburgazCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKırklareli Jandarma KomutanlığıLüleburgazPKKKCKLüleburgaz Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24