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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ HEDEFİ ''YİBO''LAR VAN (A.A)

14 Eylül 2010 17:38

-TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YENİ HEDEFİ ''YİBO''LAR VAN (A.A) - 14.09.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2010-2011 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala,  terör örgütü PKK, iki yatılı ilköğretim bölge okuluna (YİBO) saldırıda bulundu. Alınan bilgiye göre, dün gece, ilçenin İpekyolu Caddesi'ndeki Merkez YİBO'da ve sabah saatlerinde 75. Yıl YİBO'da meydana gelen patlamaların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile bölgedeki istihbarat birimlerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, patlamaların terör örgütü PKK tarafından yapıldığını belirleyen güvenlik güçleri, olaylarda kullanılan patlayıcının, terör örgütünün eylemlerinde kullanılan patlayıcı ile aynı tür olduğunu da tespit etti.   Yetkililer, özellikle dar gelirli ve köylü öğrencilerin eğitim gördüğü YİBO'ların hedef alınmasıyla bu öğrencilerin eğitiminin sekteye uğratılmaya çalışıldığını açıkladı.   Terör örgütünün, köyden ilçe merkezine veya kente gelerek eğitim alan öğrencilerin, ''yozlaştırıldığı, asimilasyona uğratıldığı'' gibi bir düşünceye sahip olduğunu bildiren yetkililer, terör örgütünün, bu nedenle eylemlerinde öncelikli olarak YİBO'ları hedef aldığını ifade etti. Yüksekova ilçesinde iki gün içerisinde art arda yaşanan patlamaların da bunun kanıtı olduğunu bildiren  yetkililer, terör örgütünün tehdidi altında bulunan illerdeki özellikle YİBO'larda ve diğer okullarda güvenlik önleminin artırılması gerektiğine dikkati çekti.  Öte yandan, dün gece Yüksekova Merkez YİBO'da meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, yatakhane kullanılamaz hale geldi.  Okulların açılmasına az bir süre kala yaşanan olayın, yaz tatili boyunca yapılan hazırlıkları boşa çıkardığını dile getiren okul idarecileri, yatakhane bölümündeki büyük çaplı hasar nedeniyle eğitimde bir süre aksaklık yaşanabileceğini belirtti.

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